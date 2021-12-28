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دراسة تكشف عن أبرز العلامات الظاهرة لنقص فيتامين "د" في الجسم
دراسة تكشف عن أبرز العلامات الظاهرة لنقص فيتامين "د" في الجسم
كشفت دراسة أعدها أطباء بريطانيون عن الإشارات والعلامات الرئيسية التي تظهر وجود نقص في كميات فيتامين "د" في جسم الإنسان. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T09:04+0000
2021-12-28T09:04+0000
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نشر موقع "Daily Express" البريطاني الدراسة الطبية التي أشارت إلى أن أبرز الإشارات والعلامات التي تظهر نقص الفيتامين "د" لدى الإنسان هو ظهور آلام في العظام وكذلك الضعف والوهن.وأكد الأطباء قي دراستهم أن نقص فيتامين "د" مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة بالقلب أو السرطان، كما أن الفيتامين "د" غير متوافق مع جميع الأدوية.في وقت سابق، كشفت مختصة روسية الأطعمة التي تساعد في تعويض نقص فيتامين "د" في الجسم ومنها الأسماك الزيتية (السلمون والتونة والقد والسردين) وصفار البيض في النظام الغذائي.
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منوعات, صحة

دراسة تكشف عن أبرز العلامات الظاهرة لنقص فيتامين "د" في الجسم

09:04 GMT 28.12.2021
© Photo / pixabay/HeungSoonمكملات فيتامين د
مكملات فيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Photo / pixabay/HeungSoon
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كشفت دراسة أعدها أطباء بريطانيون عن الإشارات والعلامات الرئيسية التي تظهر وجود نقص في كميات فيتامين "د" في جسم الإنسان.
نشر موقع "Daily Express" البريطاني الدراسة الطبية التي أشارت إلى أن أبرز الإشارات والعلامات التي تظهر نقص الفيتامين "د" لدى الإنسان هو ظهور آلام في العظام وكذلك الضعف والوهن.
وأكد الأطباء قي دراستهم أن نقص فيتامين "د" مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة بالقلب أو السرطان، كما أن الفيتامين "د" غير متوافق مع جميع الأدوية.
في وقت سابق، كشفت مختصة روسية الأطعمة التي تساعد في تعويض نقص فيتامين "د" في الجسم ومنها الأسماك الزيتية (السلمون والتونة والقد والسردين) وصفار البيض في النظام الغذائي.
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