دوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري في مجموعة نارية مع صن دوانز والزمالك يلتقي الوداد المغربي

وأوقعت القرعة النادي الأهلي المصري، حامل اللقب، ضمن المجموعة الأولى التي ضمت "صن داونز" الجنوب أفريقي، و"الهلال"، و"المريخ" السودانيين.كما ضمت المجموعة الثانية أمازولو الجنوب أفريقي، ووفاق سطيف الجزائري، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي، فيما أوقعت القرعة النجم الساحلي التونسي، الترجي التونسي في المجموعة الثالثة بصحبة شباب بلوزداد الجزائري وجوانينج جالاكسي من بوتسوانا.وضمت المجموعة الرابعة، الوداد المغربي وصيف كأس السوبر الأفريقي، والزمالك المصري، إضافة إلى بترو أتليتكو، وساجرادا الأنجوليين.ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني المقبل حتى 6 فبراير/ شباط 2022.وحدد الاتحاد الإفريقي "كاف" مواعيد مباريات دور المجموعات، التي ستكون مضغوطة إلى حد كبير، خلال الفترة من 11 فبراير/ شباط 2022 حتى 2 أبريل/ نيسان 2022، بسبب كأس أمم إفريقيا.
أجريت اليوم الثلاثاء قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في مصر.
وأوقعت القرعة النادي الأهلي المصري، حامل اللقب، ضمن المجموعة الأولى التي ضمت "صن داونز" الجنوب أفريقي، و"الهلال"، و"المريخ" السودانيين.
كما ضمت المجموعة الثانية أمازولو الجنوب أفريقي، ووفاق سطيف الجزائري، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي، فيما أوقعت القرعة النجم الساحلي التونسي، الترجي التونسي في المجموعة الثالثة بصحبة شباب بلوزداد الجزائري وجوانينج جالاكسي من بوتسوانا.
وضمت المجموعة الرابعة، الوداد المغربي وصيف كأس السوبر الأفريقي، والزمالك المصري، إضافة إلى بترو أتليتكو، وساجرادا الأنجوليين.