مظاهرة نسائية في أفغانستان ضد قتل "طالبان" لجنود كانوا يتبعون نظام الحكم السابق... صور وفيديو
© REUTERS / Ali Kharaمظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021
مظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021
خرج حشد من النساء في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، من أجل توجيه الاتهام إلى حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) بقتل الجنود الذين خدموا النظام السابق المدعوم من أمريكا.
وتجمّع نحو 30 امرأة بالقرب من مسجد في وسط كابول، وساروا على بعد مئات الأمتار مرددين "العدالة"، قبل أن توقفهم قوات طالبان، بحسب مراسل وكالة "فرانس برس".
كما حاولت حركة "طالبان" منع الصحفيين من تغطية المسيرة المنظمة ضد "جرائم القتل الغامضة لشباب ولا سيما جنود البلاد السابقين"، بحسب دعوات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
Members of the Taliban forces fire in the air to disperse the Afghan women during a rally to protest against what the protesters say is Taliban restrictions on women, in Kabul, Afghanistan, December 28, 2021. REUTERS/Ali Khara pic.twitter.com/sreBacqPVR— Idrees Ali (@idreesali114) December 28, 2021
واحتجز مقاتلو "طالبان" لفترة وجيزة مجموعة من الصحفيين، وصادروا معدات من بعض المصورين، وحذفوا الصور من كاميراتهم قبل إعادتهم.
ومنذ عودة حركة "طالبان" لحكم أفغانستان في شهر أغسطس/ آب الماضي، حظروا الاحتجاجات غير المصرح بها، وكثيرا ما يتدخلون لصد المظاهرات ضد نهجهم المتشدد.
وتأتي التظاهرة النسائية بعد أسابيع من تقارير منفصلة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" تقول إن هناك مزاعم موثوقة عن وقوع أكثر من 100 حالة قتل خارج نطاق القضاء على يد "طالبان"، منذ استيلائها على السلطة.
وقالت المتظاهرة نيرة كوهستاني: "أريد أن أقول للعالم، وأطلب من طالبان الكف عن القتل، نريد الحرية، نريد العدالة، نريد حقوق الإنسان".
Afghan women protests continue against Taliban’s ignorance regime, today again in Kabul— Fazal Afghan 🇦🇫 (@fhzadran) December 28, 2021
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وأشار المتظاهرون في بيان لهم إن الجنود السابقين والموظفين الحكوميين في النظام القديم "يتعرضون لتهديد مباشر"، في انتهاك للعفو العام الذي أعلنته حركة "طالبان" في أغسطس.
كما أعربت المتظاهرات عن اعتراضهن على القيود المتزايدة التي تواجهها النساء في ظل حكم "طالبان".
وكانت حكومة "طالبان" أصدرت مبادئ توجيهية جديدة في عطلة نهاية الأسبوع تحظر على النساء السفر لمسافات طويلة ما لم يكن برفقتهن قريب ذكر "محرم".