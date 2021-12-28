تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/مظاهرة-نسائية-في-أفغانستان-ضد-قتل-طالبان-لجنود-كانوا-يتبعون-نظام-الحكم-السابق-صور-وفيديو-1054705054.html
مظاهرة نسائية في أفغانستان ضد قتل "طالبان" لجنود كانوا يتبعون نظام الحكم السابق... صور وفيديو
مظاهرة نسائية في أفغانستان ضد قتل "طالبان" لجنود كانوا يتبعون نظام الحكم السابق... صور وفيديو
خرج حشد من النساء في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، من أجل توجيه الاتهام إلى حركة ‏‏"طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T13:48+0000
2021-12-28T13:48+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054691660_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_520e290175f65affa2b024262a7c89f9.jpg
وتجمّع نحو 30 امرأة بالقرب من مسجد في وسط كابول، وساروا على بعد مئات الأمتار مرددين "العدالة"، قبل أن توقفهم قوات طالبان، بحسب مراسل وكالة "فرانس برس".كما حاولت حركة "طالبان" منع الصحفيين من تغطية المسيرة المنظمة ضد "جرائم القتل الغامضة لشباب ولا سيما جنود البلاد السابقين"، بحسب دعوات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.واحتجز مقاتلو "طالبان" لفترة وجيزة مجموعة من الصحفيين، وصادروا معدات من بعض المصورين، وحذفوا الصور من كاميراتهم قبل إعادتهم.ومنذ عودة حركة "طالبان" لحكم أفغانستان في شهر أغسطس/ آب الماضي، حظروا الاحتجاجات غير المصرح بها، وكثيرا ما يتدخلون لصد المظاهرات ضد نهجهم المتشدد.وتأتي التظاهرة النسائية بعد أسابيع من تقارير منفصلة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" تقول إن هناك مزاعم موثوقة عن وقوع أكثر من 100 حالة قتل خارج نطاق القضاء على يد "طالبان"، منذ استيلائها على السلطة.وقالت المتظاهرة نيرة كوهستاني: "أريد أن أقول للعالم، وأطلب من طالبان الكف عن القتل، نريد الحرية، نريد العدالة، نريد حقوق الإنسان".وأشار المتظاهرون في بيان لهم إن الجنود السابقين والموظفين الحكوميين في النظام القديم "يتعرضون لتهديد مباشر"، في انتهاك للعفو العام الذي أعلنته حركة "طالبان" في أغسطس.كما أعربت المتظاهرات عن اعتراضهن على القيود المتزايدة التي تواجهها النساء في ظل حكم "طالبان".وكانت حكومة "طالبان" أصدرت مبادئ توجيهية جديدة في عطلة نهاية الأسبوع تحظر على النساء السفر لمسافات طويلة ما لم يكن برفقتهن قريب ذكر "محرم".
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054691660_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c5c7de8622dfb00d4eba5b644a4d2c29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

مظاهرة نسائية في أفغانستان ضد قتل "طالبان" لجنود كانوا يتبعون نظام الحكم السابق... صور وفيديو

13:48 GMT 28.12.2021
© REUTERS / Ali Kharaمظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021
مظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
مظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021
© REUTERS / Ali Khara
تابعنا عبر
خرج حشد من النساء في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، من أجل توجيه الاتهام إلى حركة ‏‏"طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) بقتل الجنود الذين خدموا النظام ‏السابق المدعوم من أمريكا.‏
وتجمّع نحو 30 امرأة بالقرب من مسجد في وسط كابول، وساروا على بعد مئات الأمتار مرددين "العدالة"، قبل أن توقفهم قوات طالبان، بحسب مراسل وكالة "فرانس برس".
كما حاولت حركة "طالبان" منع الصحفيين من تغطية المسيرة المنظمة ضد "جرائم القتل الغامضة لشباب ولا سيما جنود البلاد السابقين"، بحسب دعوات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واحتجز مقاتلو "طالبان" لفترة وجيزة مجموعة من الصحفيين، وصادروا معدات من بعض المصورين، وحذفوا الصور من كاميراتهم قبل إعادتهم.
ومنذ عودة حركة "طالبان" لحكم أفغانستان في شهر أغسطس/ آب الماضي، حظروا الاحتجاجات غير المصرح بها، وكثيرا ما يتدخلون لصد المظاهرات ضد نهجهم المتشدد.
وتأتي التظاهرة النسائية بعد أسابيع من تقارير منفصلة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" تقول إن هناك مزاعم موثوقة عن وقوع أكثر من 100 حالة قتل خارج نطاق القضاء على يد "طالبان"، منذ استيلائها على السلطة.
وقالت المتظاهرة نيرة كوهستاني: "أريد أن أقول للعالم، وأطلب من طالبان الكف عن القتل، نريد الحرية، نريد العدالة، نريد حقوق الإنسان".
وأشار المتظاهرون في بيان لهم إن الجنود السابقين والموظفين الحكوميين في النظام القديم "يتعرضون لتهديد مباشر"، في انتهاك للعفو العام الذي أعلنته حركة "طالبان" في أغسطس.
كما أعربت المتظاهرات عن اعتراضهن على القيود المتزايدة التي تواجهها النساء في ظل حكم "طالبان".
وكانت حكومة "طالبان" أصدرت مبادئ توجيهية جديدة في عطلة نهاية الأسبوع تحظر على النساء السفر لمسافات طويلة ما لم يكن برفقتهن قريب ذكر "محرم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:23 GMTعون يدعو إلى حوار وطني.. وسوريا تصف مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان بـ"التصعيد الخطير"
14:16 GMTدبلوماسي أفغاني: طالبان تصدر جوازات سفر أفغانية لعناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش"
14:14 GMTمباحثات دبلوماسية روسية جزائرية تتناول قضايا مكافحة الإرهاب
14:08 GMT موت مفاجئ لمخرج المسلسل الأمريكي الشهير "أكاذيب كبيرة صغيرة"
14:01 GMTماذا حدث في إيران داخليا وخارجيا عام 2021؟
13:50 GMTالحرس الثوري: قدراتنا في المناورات الأخيرة تعدت اختراق القبة الحديدية وكسر الدرع الصاروخي
13:48 GMTمظاهرة نسائية في أفغانستان ضد قتل "طالبان" لجنود كانوا يتبعون نظام الحكم السابق... صور وفيديو
13:46 GMTالجيش الإسرائيلي يوقع اتفاقا لبناء 41 توربينا لتوليد الكهرباء من الرياح في الجولان
13:37 GMTقائد إيراني كبير يحذر إسرائيل من اختبار قوة بلاده ويؤكد أن المناورات تعني الحرب
13:35 GMTأسرار تكشف لأول مرة عن مومياء "الملك أمنحتب الأول"... مخه ما زال موجودا
13:29 GMTمحلل سياسي لبناني: هناك ترقب للكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ"حزب الله" الاثنين المقبل
13:26 GMTإلى أين تتجه استراتيجية روسيا في التخلي عن الدولار عقب تقليص استخدامه دوليا؟
13:22 GMTعلماء يستخدمون "أسماكا تبصق" في تجربة غريبة لإثبات امتلاكها قدرة مثيرة للجدل لسنوات
13:14 GMTبوتين: لقاح "سبوتنيك V" قادر على تحييد متحور أوميكرون وفقا لأبحاث مركز "غامالي"
13:03 GMTولي عهد الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة لتتضمن 15 وزيرا
12:58 GMTأوكرانيا: أمريكا تمول مشروعات مراقبة لحدودنا مع روسيا بـ 20 مليون دولار
12:53 GMT5 مشروبات مزيلة للسموم تعزز عمل الغدة الدرقية
12:52 GMTخبير: "آر تي" الناطقة باللغة الألمانية تحصل على رخصة بث في صربيا بشكل قانوني
12:51 GMTمندوب روسيا: المستهلك الأوروبي هو من سيعاني من تأخير المصادقة على "التيار الشمالي-2"
12:48 GMTنائب رئيس "كاف" يبرىء رئيس "فيفا" من الرغبة في تأجيل الأمم الأفريقية