مندوب روسيا: المستهلك الأوروبي هو من سيعاني من تأخير المصادقة على "التيار الشمالي-2"

وقال تشيجوف، خلال كلمة عبر الفيديو نظمتها المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "أعتقد أن مسألة مواعيد التصديق هي مسألة سياسية في المقام الأول، وليست تقنية أو قانونية"، مضيفا: "ليس لدى الاتحاد الأوروبي موقفا واضحا حتى الآن".وأضاف تشيجوف "في نهاية المطاف، المستهلك الأوروبي هو من سيعاني [من تأخر التصديق على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"]، وسيضطر لدفع مبالغ أكبر مقابل الغاز الروسي وانتظار تطورات الأحداث في المستقبل".في نهاية المطاف سيعاني المستهلك الأوروبي، (من التأخير في التصديق على التيار الشمالي-2) الذي سيتعين عليه دفع المزيد مقابل الغاز الروسي وانتظار... مزيد من التطورات".وكانت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة علقت بصورة موقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز " التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".ودعت روسيا مرارا إلى التوقف عن ذكر مشروع "التيار الشمالي 2" الذي تعارضه الولايات المتحدة وأوكرانيا بشدة، في إطار سياسي.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ترى أن مسألة موعد المصادقة على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2" مسألة سياسية وليست تقنية، مشيرا إلى أن المستهلك الأوروبي هو من سيعاني من تأخير التصديق على خط أنابيب الغاز.
وقال تشيجوف، خلال كلمة عبر الفيديو نظمتها المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "أعتقد أن مسألة مواعيد التصديق هي مسألة سياسية في المقام الأول، وليست تقنية أو قانونية"، مضيفا: "ليس لدى الاتحاد الأوروبي موقفا واضحا حتى الآن".
وأضاف تشيجوف "في نهاية المطاف، المستهلك الأوروبي هو من سيعاني [من تأخر التصديق على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"]، وسيضطر لدفع مبالغ أكبر مقابل الغاز الروسي وانتظار تطورات الأحداث في المستقبل".
وأضاف "بالنسبة لنا، ليس لتوقيت التصديق أهمية أساسية، لأن غازبروم لديها الموارد، أولاً وقبل كل شيء، من الغاز نفسه، ولديها القدرة على ضخه عبر خط أنابيب الغاز الحالي. شيء آخر هو أنه مع هذا الضخ، أي عبر أراضي أوكرانيا بشكل أساسي، سيكلف أكثر وستكون موثوقية هذا الضخ أقل، ولكن مع ذلك توجد مثل هذه الفرصة".
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي
فلاديمير تشيجوف
في نهاية المطاف سيعاني المستهلك الأوروبي، (من التأخير في التصديق على التيار الشمالي-2) الذي سيتعين عليه دفع المزيد مقابل الغاز الروسي وانتظار... مزيد من التطورات".
وكانت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة علقت بصورة موقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز " التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".
ودعت روسيا مرارا إلى التوقف عن ذكر مشروع "التيار الشمالي 2" الذي تعارضه الولايات المتحدة وأوكرانيا بشدة، في إطار سياسي.