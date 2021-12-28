https://arabic.sputniknews.com/20211228/مندوب-روسيا-المستهلك-الأوروبي-هو-من-سيعاني-من-تأخير-المصادقة-على-التيار-الشمالي-2-1054702115.html

مندوب روسيا: المستهلك الأوروبي هو من سيعاني من تأخير المصادقة على "التيار الشمالي-2"

مندوب روسيا: المستهلك الأوروبي هو من سيعاني من تأخير المصادقة على "التيار الشمالي-2"

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ترى أن مسألة موعد المصادقة على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2"... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T12:51+0000

2021-12-28T12:51+0000

2021-12-28T12:51+0000

روسيا

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وقال تشيجوف، خلال كلمة عبر الفيديو نظمتها المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "أعتقد أن مسألة مواعيد التصديق هي مسألة سياسية في المقام الأول، وليست تقنية أو قانونية"، مضيفا: "ليس لدى الاتحاد الأوروبي موقفا واضحا حتى الآن".وأضاف تشيجوف "في نهاية المطاف، المستهلك الأوروبي هو من سيعاني [من تأخر التصديق على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"]، وسيضطر لدفع مبالغ أكبر مقابل الغاز الروسي وانتظار تطورات الأحداث في المستقبل".في نهاية المطاف سيعاني المستهلك الأوروبي، (من التأخير في التصديق على التيار الشمالي-2) الذي سيتعين عليه دفع المزيد مقابل الغاز الروسي وانتظار... مزيد من التطورات".وكانت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة علقت بصورة موقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز " التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".ودعت روسيا مرارا إلى التوقف عن ذكر مشروع "التيار الشمالي 2" الذي تعارضه الولايات المتحدة وأوكرانيا بشدة، في إطار سياسي.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/الحكومة-الألمانية-تنتظر-التحقق-من-امتثال-مشروع-التيار-الشمالي-2-لمعايير-الطاقة-الأوروبية-1053896894.html

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