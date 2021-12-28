https://arabic.sputniknews.com/20211228/وزير-الخارجية-الإيراني-المفاوضات-في-فيينا-تسير-على-الطريق-الصحيح-1054690901.html

وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات في فيينا تسير على الطريق الصحيح

وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات في فيينا تسير على الطريق الصحيح

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات النووية التي انطلقت جولة ثامنة منها أمس في فيينا، تسير على الطريق الصحيح. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T09:38+0000

2021-12-28T09:38+0000

2021-12-28T09:38+0000

العالم

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وصرح عبد اللهيان على هامش عزاء السفير الإيراني في اليمن الذي توفي متأثرا بفيروس كورونا المستجد، أن المفاوضات الجارية حاليا في فيينا "تسير على الطريق الصحيح".واستأنفت إيران والولايات المتحدة أمس الاثنين محادثات غير مباشرة في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وركزت إيران على جانب واحد من الاتفاق وهو رفع العقوبات المفروضة عليها على الرغم عدم إحراز تقدم يذكر بشأن كبح أنشطتها النووية حسبما يقول منتقدون.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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