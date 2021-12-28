https://arabic.sputniknews.com/20211228/وزير-الطاقة-اللبناني-الغاز-المصري-سيرفع-تغذية-الكهرباء-من-8-إلى-12-ساعة-1054716040.html

وزير الطاقة اللبناني: الغاز المصري سيرفع تغذية الكهرباء من 8 إلى 12 ساعة

وزير الطاقة اللبناني: الغاز المصري سيرفع تغذية الكهرباء من 8 إلى 12 ساعة

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية استيراد الغاز من مصر ستضيف 450 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية ما سيؤدي إلى رفع التغذية الكهربائية... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T19:30+0000

2021-12-28T19:30+0000

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وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد أطلق فياض اليوم مشروعين: الأول لصيانة خط الغاز العربي من قبل شركة "تي جي أس" المصرية.والثاني عبارة عن إطلاق عملية تأهيل المتعهدين والشركات المعدة من الاستشاري شركة "دار الهندسة" لبناء خزانات مشتقات نفطية بموجب عقد موقّع بين الوزارة وشركة "روسنفط" الروسية.وأضاف: "أما الشق الثاني فيتعلق بتوضيح أن نوع هذا الغاز هو فيول ميكست ويؤمن بحدود الثمانية آلاف ميغاوات ويخفف من التلوث المنبعث عن المعمل".وتابع: "الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن تؤمن 450 ميغاوات".وأشار فياض إلى أن "تدشين مجمعات نفطية للتخزين الاستراتيجي بشراكة بين روسنفط ودار الهندسة التي ستؤهل الشركات المختصة لبناء وتطوير المجمع النفطي وإعداد دفتر الشروط الفني الذي رسا على شركة روسنفط التي ستؤمن كمرحلة أولى قدرة تخزينية تبلغ 151 ألف متر مكعب من المشتقات النفطية، وتستكمل الآن عملها بالتطوير لتصل القدرة التخزينية إلى 248 ألف متر مكعب، وإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون ميغاوات".بدوره، تمنى رئيس شركة "تي جي أس" المصرية، هشام رضوان، "إنجاز الأعمال الفنية والتقنية من الجانب اللبناني في مدة أقصاها آذار/مارس المقبل".وفي أيلول/سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة في مصر وسوريا والأردن ولبنان على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا.وأعلنت مصر، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها أوشكت على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل الغاز المصري إلى لبنان.واتفقت القاهرة وبيروت على إجراء عمليات المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي المصري إلى الأراضي اللبنانية، عبر سوريا؛ وذلك في إطار الاتفاق بين البلدين لنقل الغاز المصري إلى لبنان.ويعاني لبنان، منذ نيسان/أبريل الماضي، نقصا حادا في الوقود؛ مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي، خلال شهر أكتوبر، نتيجة تراجع ضخ النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي، وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.

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