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https://arabic.sputniknews.com/20211229/إعلان-قائمة-منتخب-مصر-النهائية-لأمم-أفريقيا-1054740481.html
إعلان قائمة منتخب مصر النهائية لأمم أفريقيا
إعلان قائمة منتخب مصر النهائية لأمم أفريقيا
أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش، عن القائمة النهائية للاعبين المقرر أن يخوضوا بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T14:52+0000
2021-12-29T14:52+0000
رياضة
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ونقل موقع "في الجول" قائمة منتخب مصر النهائية والتي جاءت على النحو التالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جادالدفاع: أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم- محمود علاءخط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد زيزو - مهند لاشينالهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - رمضان صبحييشار إلى أن هذه القائمة حملت مفاجآت لنسبة كبيرة من الجماهير المصرية حيث شهدت استبعاد كل من محمد مجدي أفشة ومروان حمدي.وحسم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، الجدل المثار حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.وقال موتسيبي، خلال تواجده في ملعب أوليمبي بالكاميرون، إن "النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون تغيير بداية من يوم التاسع من يناير، وحتى السادس من فبراير 2022".
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رياضة

إعلان قائمة منتخب مصر النهائية لأمم أفريقيا

14:52 GMT 29.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمحمد صلاح
محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش، عن القائمة النهائية للاعبين المقرر أن يخوضوا بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكامرون في فترة من 9 يناير/كانون الثاني وحتى 6 فبراير/شباط 2022.
ونقل موقع "في الجول" قائمة منتخب مصر النهائية والتي جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد
الدفاع: أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم- محمود علاء
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد زيزو - مهند لاشين
الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - رمضان صبحي
يشار إلى أن هذه القائمة حملت مفاجآت لنسبة كبيرة من الجماهير المصرية حيث شهدت استبعاد كل من محمد مجدي أفشة ومروان حمدي.
وحسم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، الجدل المثار حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.
وقال موتسيبي، خلال تواجده في ملعب أوليمبي بالكاميرون، إن "النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون تغيير بداية من يوم التاسع من يناير، وحتى السادس من فبراير 2022".
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