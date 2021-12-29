https://arabic.sputniknews.com/20211229/الإمارات-تعتمد-لقاح-جديد-ضد-كوفيد-19-1054727129.html

الإمارات تعتمد لقاحا جديدا ضد كوفيد-19

الإمارات تعتمد لقاحا جديدا ضد كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الموافقة على استخدام لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T09:55+0000

2021-12-29T09:55+0000

2021-12-29T10:09+0000

وزارة الصحة الإماراتية

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، الوزارة قررت السماح بالاستخدام الطارئ للقاح جديد معتمد على البروتين المؤتلف من شركة "سينوفارم" الصينية.وأضافت الصحة الإماراتية أن القرار جاء عقب المراقبة والتقييم الصارم لبيانات الدراسة التي تم إجراؤها في دولة الإمارات.وأوضحت أن الدراسة شملت مشاركين تم تطعيمهم مسبقا بجرعتين من لقاح "سينوفارم" غير النشط ضد كوفيد-19 حيث سجل معدل الانقلاب المصلي نسبة تصل لـ 100% من الأجسام المضادة المحايدة وترافق ذلك مع معدلات سلامة عالية وانعدام الآثار الجانبية الخطيرة لدى جميع المشاركين.ووفقا للوزارة، أظهرت الدراسة أيضا استجابة مناعية ضد المتحورات الناشئة للفيروس لدى المتطوعين.وأكدت أن اللقاح أظهر قدرة مناعية محسنة ضد المتحورات الناشئة من فيروس كورونا بنسبة أمان عالية تسمح بالإنتاج السريع وسهولة التخزين والتوزيع.كما وافقت الصحة الإماراتية على تصنيع اللقاح الجديد وتوزيعه من قبل شركة "حياة بيوتك"، وهي المشروع المشترك بين "سينوفارم سي إن بي جي" وشركة "جي 42" حيث سيتوفر اللقاح للعامة كجرعة معززة اعتبارا من بداية العام 2022 في إطار الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن الإمارات تعد أكثر دول العالم بنسبة التطعيم بلقاح كوفيد-19 حيث تم تقديم أكثر من 22 مليون جرعة حتى تاريخ 23 ديسمبر 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20211026/أول-دولة-خليجية-توافق-على-تلقيح-الأطفال-من-عمر-3-سنوات-بلقاح-سينوفارم-المضاد-لكورونا-1050541282.html

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وزارة الصحة الإماراتية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم