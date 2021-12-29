تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211229/الغنوشي-قيس-سعيد-يستعيد-تجارب-فاشلة-وتونس-تسير-نحو-الاستبداد-1054720923.html
الغنوشي: قيس سعيد يستعيد تجارب فاشلة وتونس تسير نحو الاستبداد
الغنوشي: قيس سعيد يستعيد تجارب فاشلة وتونس تسير نحو الاستبداد
اعتبر راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله إن إجراءات الرئيس قيس سعيد بأنها استعادة لتجارب فاشلة وقال إن البلاد تسير نحو العودة للاستبداد... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T02:08+0000
2021-12-29T02:08+0000
أخبار تونس اليوم
الغنوشي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742612_0:226:3077:1957_1920x0_80_0_0_715b64c516f11117914a8ac1f916595a.jpg
وقال الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة "لو وضعنا الشعارات جانبا فإن الواقع يشهد أننا نسير قدما نحو مخاطر الاستبداد وعقلية الاقصاء ما تزال قائمة"، بحسب رويترز.وأضاف الغنوشي في زيارته لحراك "مواطنون ضد الانقلاب" المعارض للرئيس سعيد "جربنا الإقصاء، فلماذا يريد الرئيس قيس أن يستعيد تجارب فاشلة؟".وتابع "يريد تونس بلا أحزاب. فيها صوت واحد هو صوت الرئيس، ودولة في يد شخص يديرها مثلما يشاء، يشكل القانون ويلغي الدستور ويقيل الحكومة ويحل المجلس النواب ليكون حاكما على كل شيء".وأردف قائلا "العالم العربي وبقية العالم جرب الديكتاتورية فأين وصلت؟".يشار إلى أن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" الذي يضم نشطاء سياسيين مستقلين ونوابا بالبرلمان يخوض إضرابا عن الطعام منذ خمسة أيام احتجاجا على ما وصفه "بالحكم الفردي الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضة".وفي يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي عمل البرلمان، وحل حكومة هشام المشيشي، في 25 تموز/يوليو الماضي، ما أثار انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في "حركة النهضة"، التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.واعتبرت الحركة قرار الرئيس، "انقلابا على الدستور والثورة"؛ فيما أكد سعيد، أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.وفي كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن سعيد عن خارطة طريق تشمل إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022، وتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في 25 تموز/ يوليو 2022، كما مدد سعيد تجميد عمل البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.كما أعلن قيس سعيد، عن عزمه تنظيم مشاورات شعبية بداية من كانون الثاني/ يناير المقبل، ولكنها ستكون مشاورات عبر المنصات الإلكترونية لتمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية.وكلف سعيد، في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، الأكاديمية المختصة في الجيولوجيا، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/إيطاليا-ندعم-مسار-الإصلاحات-الطموح-الذي-وضعه-الرئيس-التونسي-فيديو-1054710143.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742612_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_952dbe94b5a6be2965253cf724079dec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, الغنوشي

الغنوشي: قيس سعيد يستعيد تجارب فاشلة وتونس تسير نحو الاستبداد

02:08 GMT 29.12.2021
© AP Photo / Hassene Dridiرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Hassene Dridi
تابعنا عبر
اعتبر راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله إن إجراءات الرئيس قيس سعيد بأنها استعادة لتجارب فاشلة وقال إن البلاد تسير نحو العودة للاستبداد والإقصاء.
وقال الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة "لو وضعنا الشعارات جانبا فإن الواقع يشهد أننا نسير قدما نحو مخاطر الاستبداد وعقلية الاقصاء ما تزال قائمة"، بحسب رويترز.
وأضاف الغنوشي في زيارته لحراك "مواطنون ضد الانقلاب" المعارض للرئيس سعيد "جربنا الإقصاء، فلماذا يريد الرئيس قيس أن يستعيد تجارب فاشلة؟".
وتابع "يريد تونس بلا أحزاب. فيها صوت واحد هو صوت الرئيس، ودولة في يد شخص يديرها مثلما يشاء، يشكل القانون ويلغي الدستور ويقيل الحكومة ويحل المجلس النواب ليكون حاكما على كل شيء".
قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
إيطاليا: ندعم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه الرئيس التونسي... فيديو
أمس, 15:43 GMT
وأردف قائلا "العالم العربي وبقية العالم جرب الديكتاتورية فأين وصلت؟".
يشار إلى أن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" الذي يضم نشطاء سياسيين مستقلين ونوابا بالبرلمان يخوض إضرابا عن الطعام منذ خمسة أيام احتجاجا على ما وصفه "بالحكم الفردي الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضة".
وفي يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي عمل البرلمان، وحل حكومة هشام المشيشي، في 25 تموز/يوليو الماضي، ما أثار انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في "حركة النهضة"، التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
واعتبرت الحركة قرار الرئيس، "انقلابا على الدستور والثورة"؛ فيما أكد سعيد، أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن سعيد عن خارطة طريق تشمل إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022، وتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في 25 تموز/ يوليو 2022، كما مدد سعيد تجميد عمل البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
كما أعلن قيس سعيد، عن عزمه تنظيم مشاورات شعبية بداية من كانون الثاني/ يناير المقبل، ولكنها ستكون مشاورات عبر المنصات الإلكترونية لتمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية.
وكلف سعيد، في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، الأكاديمية المختصة في الجيولوجيا، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
02:08 GMTالغنوشي: قيس سعيد يستعيد تجارب فاشلة وتونس تسير نحو الاستبداد
01:05 GMTالصحة العالمية: خطورة متحور أوميكرون لا تزال عالية جدًا
00:20 GMT"حماس" تستنكر لقاء الرئيس الفلسطيني مع وزير الدفاع الاسرائيلي
أمسموسكو: مستعدون لرفع إنتاج وإمدادات الغاز لتلبية الطلب الأوروبي بأي حجم
أمسالأمم المتحدة تجدد مطالبة "أنصار الله" بالإفراج الفوري عن اثنين من موظفيها
أمسالرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي عدد من القضايا المشتركة
أمسبايدن: "الجرعة المعززة" تزيد قدرة الجسم على مكافحة كورونا 20 ضعفا
أمسالعاهل البحريني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي في المنامة
أمس"المصالحة الروسي" يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي لميناء اللاذقية
أمسمحمد صلاح يهدر أول ركلة جزاء مع ليفربول في الدوري الإنجليزي... فيديو
أمسالصين تتهم أمريكا بارتكاب "سلوك غير مسؤول" كاد يتسبب في "كارثة"
أمسوقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة الكويتي للمطالبة بوضع حد لقضية "البدون"
أمسالحكومة التونسية تعلن قانون المالية لسنة 2022 وجدل بشأن الإجراءات التي تضمنته
أمسالدوري الإنجليزي... تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب كوفيد-19
أمسقوى أوروبية: مفاوضات فيينا "عاجلة" ولابد من التوصل لاتفاق خلال أسابيع وليس أشهر
أمسدعوة للحوار الوطني… هل تنقذ "مبادرة عون" لبنان من الانهيار؟
أمسوفاة واحدة من أبرز مذيعات الجيل الذهبي في التلفزيون المصري
أمس"أنصار الله" تستهدف مطار عتق في محافظة شبوة اليمنية بصاروخين باليستيين
أمسأمريكا: نبقي حاملة طائرات نووية في البحر الأبيض المتوسط لطمأنة الحلفاء
أمسواشنطن تصف بعض مقترحات موسكو الأمنية بأنها "غير مقبولة"