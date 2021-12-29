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https://arabic.sputniknews.com/20211229/الليرة-التركية-تعاود-تراجعها-أمام-الدولار-بسبب-مخاوف-المستثمرين-1054723093.html
الليرة التركية تعاود تراجعها أمام الدولار بسبب مخاوف المستثمرين
الليرة التركية تعاود تراجعها أمام الدولار بسبب مخاوف المستثمرين
تراجعت الليرة التركية في وقت مبكر اليوم الأربعاء لتواصل تبديد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع السابق مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T07:13+0000
2021-12-29T07:13+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
الليرة التركية
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ووفقا لـ"رويترز"، هبطت الليرة بنسبة 1.7% إلى 12.02 للدولار بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش من 11.8 عند الإغلاق أمس الثلاثاء.ورغم ارتفاعها أكثر من 50 بالمئة الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق مدعومة من الدولة، فقدت الليرة 38 بالمئة من قيمتها هذا العام.وفي وقت سابق، توقع خبراء اقتصاديون أن‭ ‬يتجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا مستوى 30% في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.وحسب استطلاع أجرته "رويترز" شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6 في المئة وهو الأعلى منذ مايو/ أيار 2003.وتراوحت توقعات الخبراء من 26.4 في المئة إلى 37.3 في المئة.ووفقا لمتوسط التوقعات، فإن الزيادة في الأسعار على أساس شهري من المتوقع أن تبلغ 9 في المئة، حيث تراوحت التقديرات من 5.5 في المئة إلى 14.6 في المئة.يذكر أن معدل التضخم في تركيا كان قد بلغ نحو 20 في المئة في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.ويقول البنك المركزي إن عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع ويتوقع أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/لم-يحدث-منذ-18-عاما-اقتصاديون-يتوقعون-بأن-يتجاوز-التضخم-في-تركيا-مستوى-30-1054713419.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, الليرة التركية

الليرة التركية تعاود تراجعها أمام الدولار بسبب مخاوف المستثمرين

07:13 GMT 29.12.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGANالليرة التركية
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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تراجعت الليرة التركية في وقت مبكر اليوم الأربعاء لتواصل تبديد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع السابق مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية للبلاد.
ووفقا لـ"رويترز"، هبطت الليرة بنسبة 1.7% إلى 12.02 للدولار بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش من 11.8 عند الإغلاق أمس الثلاثاء.

ورغم ارتفاعها أكثر من 50 بالمئة الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق مدعومة من الدولة، فقدت الليرة 38 بالمئة من قيمتها هذا العام.
وفي وقت سابق، توقع خبراء اقتصاديون أن‭ ‬يتجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا مستوى 30% في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.
وحسب استطلاع أجرته "رويترز" شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6 في المئة وهو الأعلى منذ مايو/ أيار 2003.
وتراوحت توقعات الخبراء من 26.4 في المئة إلى 37.3 في المئة.
ووفقا لمتوسط التوقعات، فإن الزيادة في الأسعار على أساس شهري من المتوقع أن تبلغ 9 في المئة، حيث تراوحت التقديرات من 5.5 في المئة إلى 14.6 في المئة.
يذكر أن معدل التضخم في تركيا كان قد بلغ نحو 20 في المئة في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويقول البنك المركزي إن عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع ويتوقع أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير.
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