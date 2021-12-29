https://arabic.sputniknews.com/20211229/برلمان-ليبيا-يعلق-جلساته-دون-انفراج-الأزمة-السياسية-تونس-تفتح-تحقيقا-في-وفاة-قائد-السبسي--1054737692.html

برلمان ليبيا يعلق جلساته دون انفراج الأزمة السياسية.. تونس تفتح تحقيقا في وفاة قائد السبسي

برلمان ليبيا يعلق جلساته دون انفراج الأزمة السياسية.. تونس تفتح تحقيقا في وفاة قائد السبسي

علق البرلمان الليبي جلساته إلى الأسبوع المقبل دون إجراء اقتراع على أي من الاقتراحات التي طُرحت لمعالجة تداعيات تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها الأسبوع... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T13:48+0000

2021-12-29T13:48+0000

2021-12-29T13:48+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1054736285_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_81349a817c42fd1e0268ea737296811f.png

برلمان ليبيا يعلق جلساته دون انفراج الأزمة السياسية.. تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي برلمان ليبيا يعلق جلساته دون انفراج الأزمة السياسية.. تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

واحتدام الجدل بعد طرح العديد من المقترحات بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات، وإعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وبحث إجراء تعديلات دستورية.ويترك ذلك كلا من قضية الانتخابات ومستقبل حكومة الوفاق الوطني المؤقتة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة دون حسم. كانت أهلية الدبيبة للترشح لمنصب رئيس الدولة سببا رئيسيا للخلاف خلال الوقت السابق على موعد إجراء الانتخابات.وقالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة ستيفاني وليامز إن التركيز الرئيسي يجب أن يكون على المضي قدما في الانتخابات التي يريد أغلبية الليبيين إجراءها.بينما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد وفق "دستور حقيقي" يُستفتى عليه الشعب أولا .وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال علام الفلاح المحلل السياسي الليبي إن:وأضاف الفلاح أن مجلس النواب ليس الكثير منهم ضليع بالعمل السياسي وليسوا رجال دولة وقد أتت بهم الصدفة، وسلوكهم نابع من ثقافة المصلحة أو حب السلطة ما نتج عنه هذه الظروف التي قهرت الليبيين وقتلتهم كما أن المجتمع الدولي غير صادق في إنهاء الأزمة الليبية حينما تحدث عن انتخابات 24 ديسمبر وشدد على أنه سيتم معاقبة المعرقلين ..تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السابق قائد السبسيقال المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني إن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. وأضاف أن وزيرة العدل تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بطلب فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.وتوفي السبسي يوم 25 يوليو تموز 2019 عن 93 عاما بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.وأبلغ الطرخاني وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال بلحسن اليحياوي الكاتب والإعلامي التونسي إنه:وأضاف اليحياوي أن الجديد في الأمر أن بعضهم خلال حديث صحفي أشار إلى طبيعة الوفاة والأسباب الحقيقية للوفاة ما دفع النائب العام لفتح تحقيق لتجلية الوضع .. وكان هناك إشارة لهذا التزامن الغريب بين إمضاء السبسي لقانون العزل الانتخابي ومرضه. وهذا الملف ربما يدخل في الصراع الدائر ولكن من زاوية أن بعض الأطراف تريد أن تعود إلى المشهد السياسي من جديد وبالتالي تثير هذا الأمر لتملأ حيزا ما من الساحة السياسية مرة أخرى..أزمة البدون تعود من جديد في الكويت مع وقفة احتجاجية تطالب بإيجاد حل للقضيةتجمع نحو مائتي متظاهر في ساحة الإرادة مقابل مبنى مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في وقفة احتجاجية سلمية دعما لفئة البدون، أو مجتمع من لا يحملون جنسية، في وقت تتكثف فيه المطالبات لإيجاد حل لهذه القضية المستمرة منذ عقود.ويشكو أبناء هذه الفئة من حرمانهم من كثير من الحقوق المدنية، ويطالبون بمنحهم الجنسية الكويتية كحل نهائي لمعاناتهم، بينما تعتبر الحكومة أن معظم عديمي الجنسية لديها هم مهاجرون من دول أخرى قاموا بإخفاء جنسياتهم الأصلية، وتصنفهم على أنهم مقيمون بصورة غير قانونية.وطالب المتظاهرون بمنح حق المواطنة للمستحقين من فئة عديمي الجنسية بالإضافة إلى تأمين كافة الحقوق المدنية والاجتماعية لأبناء هذه الفئة.وتقول البيانات الحكومية الرسمية إن 85 ألفا على الأقل من البدون يعيشون في الكويت، لكن النشطاء يقولون إن العدد قد يصل إلى 200 ألف.في حديثه لعالم سبوتنيك قال فهد المكراد الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية إنه:وأضاف المكراد أنه "بالفعل لم تستطع أي حكومة سابقة أو حالية حل هذا الإشكال كاملا وإنما جزئيا تم حل كثير من الإشكالات في معالجة أوضاع البدون فتم تجنيس البعض من المستحقين في نظر جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتم إبراز هويات البعض منهم مقابل الإقامة الدائمة، وأيضا هناك بعض الإشكالات التي أدت إلى عدم تجديد أوراق بعض البدون بسبب أن بعض الدول أثبتت أنهم رعايا لتلك الدولة من الدول المجاورة للكويت ولهذا السبب كان البطء في معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك..

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, عالم سبوتنيك, аудио