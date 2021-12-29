https://arabic.sputniknews.com/20211229/خلال-سنة-واحدة-كيف-غيَر-بن-سلمان-حياة-المرأة-السعودية-1054732050.html

خلال سنة واحدة كيف غيَر بن سلمان حياة المرأة السعودية

خلال سنة واحدة كيف غيَر بن سلمان حياة المرأة السعودية

استطاع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال هذه السنة من إجراء العديد من الإنجازات لبلاده وعلى مستويات مختلفة بدءا بالمجال الاقتصادي والسياسي وصولا... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T12:03+0000

2021-12-29T12:03+0000

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العالم العربي

المرأة السعودية

السعودية

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يبرز الشعار الذي ردده ولي العهد السعودي، الأمير ​محمد بن سلمان​، كل فترة مع الإنجازات التي يحققها لبلاده، حيث قال يوماً "أخشى أن يأتي اليوم الذي سأموت فيه دون أن أنجز ما في ذهني لوطني".نحج بن سلمان من رفع شأن المرأة ​السعودية داخليا​ ودوليا، وذلك عبر قرارات تاريخية اتخذتها الرياض أبرز السماح للمرأة بقيادة السيارات وتطور الأمر بالسماح لهن بقيادة الطائرات، ما أعطى المرأة دورا فاعلا تشارك من خلاله في السباقات والمنافسات الرياضية والأعمال الصعبة الطارئة، بالإضافة فتح وظائف كانت مستحيلة للمرأة في المجتمع السعودي.ومن أبرز الانجازات التي سعى بن سلمان لتحقيقها للمرأة السعودية هي السماح للمرأة السعودية بالسفر بدون تصريح، حضور المناسبات الرياضية والثقافية، كما السماح بممارسة الكثير من الأعمال والمهن والوظائف العامة حيث تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31%"كما ساهم بن سلمان بإعطاء المرأة حق إنهاء قضاياها دون محرم، حيث عانت من هذه السياسة المتبعة لعشرات السنين من الاضطهاد القانوني والحقوقي.وبرزت المرأة السعودية في المرحلة الجديدة من خلال إعطائها الفرص التمكين غير المسبوقة، وذلك من خلال تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، حيث باتت اليوم فعليا شريكا للرجل السعودي في تنمية البلاد دون أي تفرقة.

https://arabic.sputniknews.com/20210827/بعد-قيادة-سيارات-الأجرة-سعوديات-المرأة-قادرة-على-العمل-في-جميع-المجالات-1049960693.html

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