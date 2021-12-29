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https://arabic.sputniknews.com/20211229/خلال-سنة-واحدة-كيف-غيَر-بن-سلمان-حياة-المرأة-السعودية-1054732050.html
خلال سنة واحدة كيف غيَر بن سلمان حياة المرأة السعودية
خلال سنة واحدة كيف غيَر بن سلمان حياة المرأة السعودية
استطاع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال هذه السنة من إجراء العديد من الإنجازات لبلاده وعلى مستويات مختلفة بدءا بالمجال الاقتصادي والسياسي وصولا... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T12:03+0000
2021-12-29T12:03+0000
العالم العربي
المرأة السعودية
السعودية
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يبرز الشعار الذي ردده ولي العهد السعودي، الأمير ​محمد بن سلمان​، كل فترة مع الإنجازات التي يحققها لبلاده، حيث قال يوماً "أخشى أن يأتي اليوم الذي سأموت فيه دون أن أنجز ما في ذهني لوطني".نحج بن سلمان من رفع شأن المرأة ​السعودية داخليا​ ودوليا، وذلك عبر قرارات تاريخية اتخذتها الرياض أبرز السماح للمرأة بقيادة السيارات وتطور الأمر بالسماح لهن بقيادة الطائرات، ما أعطى المرأة دورا فاعلا تشارك من خلاله في السباقات والمنافسات الرياضية والأعمال الصعبة الطارئة، بالإضافة فتح وظائف كانت مستحيلة للمرأة في المجتمع السعودي.ومن أبرز الانجازات التي سعى بن سلمان لتحقيقها للمرأة السعودية هي السماح للمرأة السعودية بالسفر بدون تصريح، حضور المناسبات الرياضية والثقافية، كما السماح بممارسة الكثير من الأعمال والمهن والوظائف العامة حيث تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31%"كما ساهم بن سلمان بإعطاء المرأة حق إنهاء قضاياها دون محرم، حيث عانت من هذه السياسة المتبعة لعشرات السنين من الاضطهاد القانوني والحقوقي.وبرزت المرأة السعودية في المرحلة الجديدة من خلال إعطائها الفرص التمكين غير المسبوقة، وذلك من خلال تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، حيث باتت اليوم فعليا شريكا للرجل السعودي في تنمية البلاد دون أي تفرقة.
https://arabic.sputniknews.com/20210827/بعد-قيادة-سيارات-الأجرة-سعوديات-المرأة-قادرة-على-العمل-في-جميع-المجالات-1049960693.html
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العالم العربي, المرأة السعودية, السعودية

خلال سنة واحدة كيف غيَر بن سلمان حياة المرأة السعودية

12:03 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالمرأة السعودية
المرأة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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استطاع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال هذه السنة من إجراء العديد من الإنجازات لبلاده وعلى مستويات مختلفة بدءا بالمجال الاقتصادي والسياسي وصولا إلى قضايا تخص المرأة السعودية.
يبرز الشعار الذي ردده ولي العهد السعودي، الأمير ​محمد بن سلمان​، كل فترة مع الإنجازات التي يحققها لبلاده، حيث قال يوماً "أخشى أن يأتي اليوم الذي سأموت فيه دون أن أنجز ما في ذهني لوطني".
قيادة المرأة السعودية للسيارة، الرياض، 25 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2021
بعد قيادة سيارات الأجرة... سعوديات: المرأة قادرة على العمل في جميع المجالات
27 أغسطس, 18:27 GMT
نحج بن سلمان من رفع شأن المرأة ​السعودية داخليا​ ودوليا، وذلك عبر قرارات تاريخية اتخذتها الرياض أبرز السماح للمرأة بقيادة السيارات وتطور الأمر بالسماح لهن بقيادة الطائرات، ما أعطى المرأة دورا فاعلا تشارك من خلاله في السباقات والمنافسات الرياضية والأعمال الصعبة الطارئة، بالإضافة فتح وظائف كانت مستحيلة للمرأة في المجتمع السعودي.
ومن أبرز الانجازات التي سعى بن سلمان لتحقيقها للمرأة السعودية هي السماح للمرأة السعودية بالسفر بدون تصريح، حضور المناسبات الرياضية والثقافية، كما السماح بممارسة الكثير من الأعمال والمهن والوظائف العامة حيث تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31%"
كما ساهم بن سلمان بإعطاء المرأة حق إنهاء قضاياها دون محرم، حيث عانت من هذه السياسة المتبعة لعشرات السنين من الاضطهاد القانوني والحقوقي.
وبرزت المرأة السعودية في المرحلة الجديدة من خلال إعطائها الفرص التمكين غير المسبوقة، وذلك من خلال تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، حيث باتت اليوم فعليا شريكا للرجل السعودي في تنمية البلاد دون أي تفرقة.
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