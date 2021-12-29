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https://arabic.sputniknews.com/20211229/ذئب-يتجول-في-شوارع-مدينة-بلجيكية-فيديو-1054744727.html
ذئب يتجول في شوارع مدينة بلجيكية... فيديو
ذئب يتجول في شوارع مدينة بلجيكية... فيديو
عرضت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر تجول ذئب في شوارع إحدى المدن البلجيكية، في مشهد يعتبر نادرا في مثل هذه البلاد. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T16:42+0000
2021-12-29T16:42+0000
2021-12-29T16:42+0000
نادي الفيديو
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وقالت شبكة "يورو نيوز" إن الذئب ظهر في شارع قرب مدينة أنتويرب شمالي بليجكا، وهو مكان لا تظهر فيه الذئاب إلا نادرا خلال المائة عام الماضية.وظهر الذئب في المقطع الذئب وهو يركض فوق شارع إسفلتي، ونشرت المقطع جمعية بلجيكية تسمى "أهلاً بالذئب" وأطلقت على هذا الذئب اسم "أستريكس"وكانت أنثى ذئب يطلق عليها اسم "نايا" قد اختفت في ظروف غامضة وسط منطقة فلاندرز، عام 2019، مما دفع المعنيين إلى رصد 30 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنها.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ذئب يتجول في شوارع مدينة بلجيكية... فيديو
عرضت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر تجول ذئب في شوارع إحدى المدن البلجيكية، في مشهد يعتبر نادرا في مثل هذه البلاد.
وقالت
شبكة "يورو نيوز"
إن الذئب ظهر في شارع قرب مدينة أنتويرب شمالي بليجكا، وهو مكان لا تظهر فيه الذئاب إلا نادرا خلال المائة عام الماضية.
وظهر الذئب في المقطع الذئب وهو يركض فوق شارع إسفلتي، ونشرت المقطع جمعية بلجيكية تسمى "أهلاً بالذئب" وأطلقت على هذا الذئب اسم "أستريكس"
وكانت أنثى ذئب يطلق عليها اسم "نايا" قد اختفت في ظروف غامضة وسط منطقة فلاندرز، عام 2019، مما دفع المعنيين إلى رصد 30 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنها.