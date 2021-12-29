https://arabic.sputniknews.com/20211229/طالبان-لم-نتلق-شروطا-من-روسيا-للاعتراف-بحكومتنا-في-أفغانستان-1054729401.html

طالبان: لم نتلق شروطا من روسيا للاعتراف بحكومتنا في أفغانستان

طالبان: لم نتلق شروطا من روسيا للاعتراف بحكومتنا في أفغانستان

قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لم تتلق شروطا من روسيا للاعتراف بالحكومة التي شكلتها في أفغانستان. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T10:40+0000

2021-12-29T10:40+0000

2021-12-29T10:40+0000

روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

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كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] في مقابلة مع سبوتنيك "لم نسمع أي شروط من موسكو حول الاعتراف".وأكد مجاهد أن حكومة طالبان تعتزم تعيين سفير لها بموسكو بمجرد اعتراف الأخيرة بالسلطة الحالية في أفغانستان، مضيفا "لدينا خطة لتعيين سفير لنا بموسكو وسنعين واحدا".وتابع "أنها خطوة دبلوماسية. السفارات والقنصليات مهمة من أجل العلاقات الدبلوماسية ونحن نتعاون في هذا الأمر".ولفت مجاهد إلى أن روسيا أرسلت مساعدات إنسانية مرات عديدة إلى أفغانستان.واستطرد قائلا "لقد أرسلت موسكو مرات عديدة المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وقد شكرناها على ذلك وما زلنا نطالب بعدم ترك الشعب الأفغاني بمفرده، فهو بحاجة إلى المساعدة لأنه خرج للتو من الحرب ويعاني من أزمة اقتصادية، ونتوقع أن تستمر المساعدات وأن تتعاون موسكو في ذلك".يُذكر أن المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أعلن في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري إرسال روسيا شحنة مساعدات إنسانية إلى أفغانستان.وتواجه أفغانستان التي سيطرت عليها حركة طالبان منذ 15 آب/أغسطس الماضي، سلسلة تحديات، أبرزها إحياء اقتصاد البلاد المنهار؛ بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/طالبان-نبحث-الشروط-الأمريكية-للاعتراف-بحكم-الحركة-ورفع-العقوبات-عن-قادتها-1054728049.html

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