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طالبان: لم نتلق شروطا من روسيا للاعتراف بحكومتنا في أفغانستان
طالبان: لم نتلق شروطا من روسيا للاعتراف بحكومتنا في أفغانستان
قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لم تتلق شروطا من روسيا للاعتراف بالحكومة التي شكلتها في أفغانستان. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T10:40+0000
2021-12-29T10:40+0000
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] في مقابلة مع سبوتنيك "لم نسمع أي شروط من موسكو حول الاعتراف".وأكد مجاهد أن حكومة طالبان تعتزم تعيين سفير لها بموسكو بمجرد اعتراف الأخيرة بالسلطة الحالية في أفغانستان، مضيفا "لدينا خطة لتعيين سفير لنا بموسكو وسنعين واحدا".وتابع "أنها خطوة دبلوماسية. السفارات والقنصليات مهمة من أجل العلاقات الدبلوماسية ونحن نتعاون في هذا الأمر".ولفت مجاهد إلى أن روسيا أرسلت مساعدات إنسانية مرات عديدة إلى أفغانستان.واستطرد قائلا "لقد أرسلت موسكو مرات عديدة المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وقد شكرناها على ذلك وما زلنا نطالب بعدم ترك الشعب الأفغاني بمفرده، فهو بحاجة إلى المساعدة لأنه خرج للتو من الحرب ويعاني من أزمة اقتصادية، ونتوقع أن تستمر المساعدات وأن تتعاون موسكو في ذلك".يُذكر أن المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أعلن في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري إرسال روسيا شحنة مساعدات إنسانية إلى أفغانستان.وتواجه أفغانستان التي سيطرت عليها حركة طالبان منذ 15 آب/أغسطس الماضي، سلسلة تحديات، أبرزها إحياء اقتصاد البلاد المنهار؛ بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/طالبان-نبحث-الشروط-الأمريكية-للاعتراف-بحكم-الحركة-ورفع-العقوبات-عن-قادتها-1054728049.html
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

طالبان: لم نتلق شروطا من روسيا للاعتراف بحكومتنا في أفغانستان

10:40 GMT 29.12.2021
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالاجتماع الثالث لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، 20 أكتوبر 2021
الاجتماع الثالث لـصيغة موسكو بشأن أفغانستان، 20 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لم تتلق شروطا من روسيا للاعتراف بالحكومة التي شكلتها في أفغانستان.
كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] في مقابلة مع سبوتنيك "لم نسمع أي شروط من موسكو حول الاعتراف".

وأكد مجاهد أن حكومة طالبان تعتزم تعيين سفير لها بموسكو بمجرد اعتراف الأخيرة بالسلطة الحالية في أفغانستان، مضيفا "لدينا خطة لتعيين سفير لنا بموسكو وسنعين واحدا".

وتابع "أنها خطوة دبلوماسية. السفارات والقنصليات مهمة من أجل العلاقات الدبلوماسية ونحن نتعاون في هذا الأمر".

ولفت مجاهد إلى أن روسيا أرسلت مساعدات إنسانية مرات عديدة إلى أفغانستان.

واستطرد قائلا "لقد أرسلت موسكو مرات عديدة المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وقد شكرناها على ذلك وما زلنا نطالب بعدم ترك الشعب الأفغاني بمفرده، فهو بحاجة إلى المساعدة لأنه خرج للتو من الحرب ويعاني من أزمة اقتصادية، ونتوقع أن تستمر المساعدات وأن تتعاون موسكو في ذلك".

يُذكر أن المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أعلن في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري إرسال روسيا شحنة مساعدات إنسانية إلى أفغانستان.

وتواجه أفغانستان التي سيطرت عليها حركة طالبان منذ 15 آب/أغسطس الماضي، سلسلة تحديات، أبرزها إحياء اقتصاد البلاد المنهار؛ بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.
ممثل حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد في كابول، أفغانستان 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
طالبان: نبحث الشروط الأمريكية للاعتراف بحكم الحركة ورفع العقوبات عن قادتها
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