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https://arabic.sputniknews.com/20211229/طالبان-نبحث-الشروط-الأمريكية-للاعتراف-بحكم-الحركة-ورفع-العقوبات-عن-قادتها-1054728049.html
طالبان: نبحث الشروط الأمريكية للاعتراف بحكم الحركة ورفع العقوبات عن قادتها
طالبان: نبحث الشروط الأمريكية للاعتراف بحكم الحركة ورفع العقوبات عن قادتها
قال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد إن الحركة تبحث في الوقت الراهن شروط الولايات المتحدة من أجل الاعتراف بحكم الحركة في أفغانستان، كما تبحث مع واشنطن... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T10:16+0000
2021-12-29T10:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن
حركة طالبان
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كابول - سبوتنيك. وقال مجاهد، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "بعض شروط اعتراف الولايات المتحدة بنا نعتبرها شأنا داخليا مثل شكل نظام الحكم وحقوق المرأة".وأضاف أن "هذه القضايا تعتمد على ما يريده شعبنا، ومع ذلك، لا تزال بعض مطالبهم قيد المناقشة".وأوضح "مناقشاتنا الأخيرة مع الولايات المتحدة تركزت حول القضايا السياسية، وهناك موضوعات مثل رفع أسماء قادتنا من القائمة السوداء، كانت أيضًا جزءًا من اتفاق الدوحة".وتابع المتحدث باسم طالبان "نبحث مع الولايات المتحدة أيضا موضوع النظام المصرفي، لأن منع التحويلات البنكية تسبب في مشاكل لبعض الشركات والتجار، ونعمل على حل تلك المشكلة مع الأمريكيين". وكانت حركة طالبان أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وبعد استيلاء "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) على السلطة واجهت الحركة تحديات اقتصادية بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني؛ وتزايد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/موسكو-الوضع-الأمني-في-أفغانستان-لم-ينهر-بعد-وصول-طالبان-إلى-السلطة-1054722731.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان

طالبان: نبحث الشروط الأمريكية للاعتراف بحكم الحركة ورفع العقوبات عن قادتها

10:16 GMT 29.12.2021
© REUTERS / STRINGERممثل حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد في كابول، أفغانستان 6 سبتمبر 2021
ممثل حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد في كابول، أفغانستان 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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قال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد إن الحركة تبحث في الوقت الراهن شروط الولايات المتحدة من أجل الاعتراف بحكم الحركة في أفغانستان، كما تبحث مع واشنطن أيضا مسألة رفع أسماء قادتها من قائمة العقوبات.
كابول - سبوتنيك. وقال مجاهد، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "بعض شروط اعتراف الولايات المتحدة بنا نعتبرها شأنا داخليا مثل شكل نظام الحكم وحقوق المرأة".
وأضاف أن "هذه القضايا تعتمد على ما يريده شعبنا، ومع ذلك، لا تزال بعض مطالبهم قيد المناقشة".

وأوضح "مناقشاتنا الأخيرة مع الولايات المتحدة تركزت حول القضايا السياسية، وهناك موضوعات مثل رفع أسماء قادتنا من القائمة السوداء، كانت أيضًا جزءًا من اتفاق الدوحة".
وتابع المتحدث باسم طالبان "نبحث مع الولايات المتحدة أيضا موضوع النظام المصرفي، لأن منع التحويلات البنكية تسبب في مشاكل لبعض الشركات والتجار، ونعمل على حل تلك المشكلة مع الأمريكيين".
أوليغ سيرومولوتوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
موسكو: الوضع الأمني في أفغانستان لم يتدهور بعد وصول "طالبان" إلى السلطة
06:58 GMT
وكانت حركة طالبان أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.

ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

وبعد استيلاء "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) على السلطة واجهت الحركة تحديات اقتصادية بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.

وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني؛ وتزايد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.

وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.

ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي.
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