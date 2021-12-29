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قطر تعلن قائمة حمراء من 47 دولة من بينها الإمارات والسعودية
قطر تعلن قائمة حمراء من 47 دولة من بينها الإمارات والسعودية
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، قائمة حمراء ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19، وضمت القائمة 47 دولة بعد تحديثها. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T10:45+0000
2021-12-29T10:45+0000
قطر
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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن التحديثات التي أجريت على القائمة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الأول من يناير 2022 في تمام الساعة 7 مساءً.وأصبحت القائمة الحمراء تضم 47 دولة بعد أن كانت تضم 23 في التحديث السابق، حيث انضمت 24 دولة من بينها الإمارات والسعودية والجزائر والسودان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا.يذكر أن معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج ومصر شهدت ارتفاعا في نهاية التعاملات، أمس الثلاثاء، وسط تراجع المخاوف من التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.وحسب "رويترز"، زاد المؤشر القياسي للأسهم السعودية 1.4 في المئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.9 في المئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.7 في المئة.
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قطر تعلن قائمة حمراء من 47 دولة من بينها الإمارات والسعودية

10:45 GMT 29.12.2021
© REUTERS / NASEEM ZEITOONمطار الدوحة
مطار الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / NASEEM ZEITOON
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، قائمة حمراء ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19، وضمت القائمة 47 دولة بعد تحديثها.
وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن التحديثات التي أجريت على القائمة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الأول من يناير 2022 في تمام الساعة 7 مساءً.
وأصبحت القائمة الحمراء تضم 47 دولة بعد أن كانت تضم 23 في التحديث السابق، حيث انضمت 24 دولة من بينها الإمارات والسعودية والجزائر والسودان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا.
يذكر أن معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج ومصر شهدت ارتفاعا في نهاية التعاملات، أمس الثلاثاء، وسط تراجع المخاوف من التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.
وحسب "رويترز"، زاد المؤشر القياسي للأسهم السعودية 1.4 في المئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.9 في المئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.7 في المئة.
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