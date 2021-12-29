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ياقة قميص زعيم كوريا الشمالية تبوح بما فعله... صورة
ياقة قميص زعيم كوريا الشمالية تبوح بما فعله... صورة
ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أحدث صورة له وقد كشفت ياقة قميصه عن نجاحه في خفض وزنه بشكل كبير. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T21:42+0000
2021-12-29T21:43+0000
كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
إنقاص الوزن
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الصورة تم التقاطها اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر لحزب العمال الحاكم نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".وظهر الزعيم كيم ببدلة مخططة باللونين الأسود أو الأزرق الداكن مع قميص أبيض وربطة عنق باللون الفضي.وعلى غير العادة، ظهرة ياقة قميص كيم غير خانقة، إذ كانت هناك مساحة كافية لدخول إصبع واحد وهو ما يعتبر قاعدة أساسية لارتداء البدلة الغربية.وتختلف هذه الصورة كثيرا عن أخرى التقطت للزعيم الكوري الشمالي في 17 من الشهر الماضي، خلال مراسم تأبين والده كيم جونغ-إيل في العاصمة بيونغ يانغ.ووقتها كان كيم يرتدي الزي الرسمي الشعبي، وظهر عنقه ملتصقا بياقة قميصه قبل أن تكشف صورته الجديدة عن تمكنه من خسارة عدد من الكيلوغرامات، ربما عبر اتباع نظام غذائي صارم.وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية في بيونغ يانغ أن كيم فقد في 2019 نحو 20 كلغ من وزنه الذي بلغ وقتها 140 كلغ.لكن في الصورة الجديدة يبدو كيم أنحف مما كان عليه بكثير وأكثر رشاقة من ذي قبل رغم أنه لا يزال يعتبر بدينا من الناحية البدنية.وكانت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية نقلت عن مواطن كوري قوله "شعرت بألم حاد عندما رأينا وجه الزعيم الباهت من خفض الوزن".
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كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, إنقاص الوزن

ياقة قميص زعيم كوريا الشمالية تبوح بما فعله... صورة

21:42 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 21:43 GMT 29.12.2021)
© AFP 2021 / STR صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وتظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشارك في عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ 73 لتأسيسها في بيونغ يانغ، 9 سبتمبر/ أيلول 2021
 صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وتظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشارك في عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ 73 لتأسيسها في بيونغ يانغ، 9 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / STR
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ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أحدث صورة له وقد كشفت ياقة قميصه عن نجاحه في خفض وزنه بشكل كبير.
الصورة تم التقاطها اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر لحزب العمال الحاكم نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وظهر الزعيم كيم ببدلة مخططة باللونين الأسود أو الأزرق الداكن مع قميص أبيض وربطة عنق باللون الفضي.
وعلى غير العادة، ظهرة ياقة قميص كيم غير خانقة، إذ كانت هناك مساحة كافية لدخول إصبع واحد وهو ما يعتبر قاعدة أساسية لارتداء البدلة الغربية.
وتختلف هذه الصورة كثيرا عن أخرى التقطت للزعيم الكوري الشمالي في 17 من الشهر الماضي، خلال مراسم تأبين والده كيم جونغ-إيل في العاصمة بيونغ يانغ.
ووقتها كان كيم يرتدي الزي الرسمي الشعبي، وظهر عنقه ملتصقا بياقة قميصه قبل أن تكشف صورته الجديدة عن تمكنه من خسارة عدد من الكيلوغرامات، ربما عبر اتباع نظام غذائي صارم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية في بيونغ يانغ أن كيم فقد في 2019 نحو 20 كلغ من وزنه الذي بلغ وقتها 140 كلغ.
لكن في الصورة الجديدة يبدو كيم أنحف مما كان عليه بكثير وأكثر رشاقة من ذي قبل رغم أنه لا يزال يعتبر بدينا من الناحية البدنية.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية نقلت عن مواطن كوري قوله "شعرت بألم حاد عندما رأينا وجه الزعيم الباهت من خفض الوزن".
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