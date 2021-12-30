https://arabic.sputniknews.com/20211230/إيران-تأمل-في-استئناف-العمل-الجاد-لرفع-العقوبات-خلال-مفاوضات-فيينا-بعد-نهاية-عطلة-عيد-الميلاد-1054765991.html

إيران تأمل في استئناف العمل الجاد لرفع العقوبات خلال مفاوضات فيينا بعد نهاية عطلة عيد الميلاد

إيران تأمل في استئناف العمل الجاد لرفع العقوبات خلال مفاوضات فيينا بعد نهاية عطلة عيد الميلاد

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، اليوم الخميس، عن إحراز تقدم جيد نسبيا في الأيام الأولى من الجولة الثامنة بمفاوضات فيينا فيما يتعلق بمسألة رفع... 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T13:04+0000

2021-12-30T13:04+0000

2021-12-30T13:04+0000

أخبار إيران

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وأعرب باقري كني، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، عن أمله في استئناف العمل الجاد في موضوع رفع العقوبات من قبل جميع الأطراف، بعد أيام قليلة من التوقف مع نهاية عطلة العام الميلادي الجديد".واستطرد قائلا: "لقد أجرينا مع منسق اللجنة المشتركة والترويكا الأوروبية محادثات جيدة حول قضايا التحقق من رفع العقوبات".وكان مستشار الوفد الإيراني في محادثات فيينا محمد مارندي، استعداد بلاده للعودة لاتفاق عام 2015 حال رفع العقوبات، قائلا إن "المفاوضات تحقق تقدما".واتهم مارندي، في تصريحات مع قناة سكاي نيوز عربية، الجانبين الأمريكي والأوروبي بالسعي لإبقاء أكبر قدر ممكن من العقوبات على إيران رغم استعدادها للالتزام الكامل بالاتفاق، مشددا على ضرورة التزام الطرفين برفع كل العقوبات التي فرضت على بلاده بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من اتفاق عام 2015.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/مسؤول-إيراني-يكشف-شرط-عودة-بلاده-لاتفاق-2015-1054764387.html

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