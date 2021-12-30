https://arabic.sputniknews.com/20211230/مسؤول-إيراني-يكشف-شرط-عودة-بلاده-لاتفاق-2015-1054764387.html

مسؤول إيراني يكشف شرط عودة بلاده لاتفاق 2015

مسؤول إيراني يكشف شرط عودة بلاده لاتفاق 2015

أكد مستشار الوفد الإيراني في محادثات فيينا محمد مارندي، اليوم الخميس، استعداد بلاده للعودة لاتفاق عام 2015 حال رفع العقوبات، قائلا إن "المفاوضات تحقق تقدما". 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T12:18+0000

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أخبار إيران

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واتهم مارندي، في تصريحات مع قناة سكاي نيوز عربية، الجانبين الأمريكي والأوروبي بالسعي لإبقاء أكبر قدر ممكن من العقوبات على إيران رغم استعدادها للالتزام الكامل بالاتفاق، مشددا على ضرورة التزام الطرفين برفع كل العقوبات التي فرضت على بلاده بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من اتفاق عام 2015.وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، قال إن مفاوضات فيينا ستستمر حتى اليوم الخميس وبعدها ستتوقف لثلاثة أيام وتستأنف الاثنين القادم.وأوضح باقري كني، أن "طهران ستتراجع عن الإجراءات النووية التي اتخذتها ردا على خروج واشنطن من الاتفاق النووي بعد التحقق من رفع العقوبات عمليا على الأرض".والاثنين الماضي، أعلن باقري كني، محادثات على مستوى لجان الخبراء في مباحثات فيينا ستنعقد غدًا لبحث رفع العقوبات المفروضة على طهران ومقترحات الأخيرة بشأن مسألتي التحقق والضمانات.وفي نفس السياق، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، في اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة [الاتفاق النووي]، الاثنين الماضي، على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على إيران، وتقديم ضمانات موضوعية وكافية من الجانب الآخر، خلال المفاوضات.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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