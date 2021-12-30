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https://arabic.sputniknews.com/20211230/البحرية-الأمريكية-تحبط-تهريب-كمية-ضخمة-من-الهيروين-في-بحر-العرب-1054766926.html
البحرية الأمريكية تحبط تهريب كمية ضخمة من الهيروين في بحر العرب
البحرية الأمريكية تحبط تهريب كمية ضخمة من الهيروين في بحر العرب
أعلن مسؤولون في البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، مصادرة كمية ضخمة الهيروين في بحر العرب. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T13:28+0000
2021-12-30T13:28+0000
البحرية الأمريكية
مخدرات
هيروين
بحر العرب
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وقال المسؤولون إن سفنا تابعة للبحرية الأمريكية، أحبطت تهريب 385 كيلوغراما من الهيروين فى بحر العرب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وأضاف المسؤولون، أن قيمة الهيروين المضبوط، خلال هجوم نفذته البحرية، يوم الاثنين الماضي، تقدر بنحو 4 ملايين دولار.وقالت البحرية إن المدمرتين "يو إس إس تيمبيست" و"يو إس إس تايفون"، صادرتا المخدرات المخبأة على متن سفينة صيد عديمة الجنسية تبحر في مياه الشرق الأوسط.وصرح تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بأنه "على الأرجح أن سفينة الصيد جاءت من إيران، حيث عرّف أفراد الطاقم التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون، ولم يوضح من صنع المخدرات أو وجهتها النهائية".
https://arabic.sputniknews.com/20211225/سفينة-تابعة-للبحرية-الأمريكية-توقف-رحلة-بحرية-بسبب-تفشي-كوفيد--19-على-متنها-1054539253.html
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البحرية الأمريكية, مخدرات, هيروين, بحر العرب

البحرية الأمريكية تحبط تهريب كمية ضخمة من الهيروين في بحر العرب

13:28 GMT 30.12.2021
© REUTERS / HANDOUTجندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019
جندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن مسؤولون في البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، مصادرة كمية ضخمة الهيروين في بحر العرب.
وقال المسؤولون إن سفنا تابعة للبحرية الأمريكية، أحبطت تهريب 385 كيلوغراما من الهيروين فى بحر العرب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
رجل يصور سفينة تابعة للبحرية الأمريكية يو إس إس فريدوم (LCS 1) أثناء رسوها رصيفها في قاعدة شانغي البحرية في سنغافورة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
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وأضاف المسؤولون، أن قيمة الهيروين المضبوط، خلال هجوم نفذته البحرية، يوم الاثنين الماضي، تقدر بنحو 4 ملايين دولار.
وقالت البحرية إن المدمرتين "يو إس إس تيمبيست" و"يو إس إس تايفون"، صادرتا المخدرات المخبأة على متن سفينة صيد عديمة الجنسية تبحر في مياه الشرق الأوسط.
وصرح تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بأنه "على الأرجح أن سفينة الصيد جاءت من إيران، حيث عرّف أفراد الطاقم التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون، ولم يوضح من صنع المخدرات أو وجهتها النهائية".
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