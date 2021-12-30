البحرية الأمريكية تحبط تهريب كمية ضخمة من الهيروين في بحر العرب

وقال المسؤولون إن سفنا تابعة للبحرية الأمريكية، أحبطت تهريب 385 كيلوغراما من الهيروين فى بحر العرب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وأضاف المسؤولون، أن قيمة الهيروين المضبوط، خلال هجوم نفذته البحرية، يوم الاثنين الماضي، تقدر بنحو 4 ملايين دولار.وقالت البحرية إن المدمرتين "يو إس إس تيمبيست" و"يو إس إس تايفون"، صادرتا المخدرات المخبأة على متن سفينة صيد عديمة الجنسية تبحر في مياه الشرق الأوسط.وصرح تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بأنه "على الأرجح أن سفينة الصيد جاءت من إيران، حيث عرّف أفراد الطاقم التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون، ولم يوضح من صنع المخدرات أو وجهتها النهائية".
وأضاف المسؤولون، أن قيمة الهيروين المضبوط، خلال هجوم نفذته البحرية، يوم الاثنين الماضي، تقدر بنحو 4 ملايين دولار.
وقالت البحرية إن المدمرتين "يو إس إس تيمبيست" و"يو إس إس تايفون"، صادرتا المخدرات المخبأة على متن سفينة صيد عديمة الجنسية تبحر في مياه الشرق الأوسط.
وصرح تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بأنه "على الأرجح أن سفينة الصيد جاءت من إيران، حيث عرّف أفراد الطاقم التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون، ولم يوضح من صنع المخدرات أو وجهتها النهائية".