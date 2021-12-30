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البيت الأبيض: مكالمة هاتفية بين بوتين وبايدن اليوم الخميس
البيت الأبيض: مكالمة هاتفية بين بوتين وبايدن اليوم الخميس
أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يخططان لإجراء اتصال هاتفي، اليوم الخميس، في تمام الساعة 23:30 بتوقيت موسكو. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T03:21+0000
2021-12-30T03:21+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "يُجري الرئيس مكالمة هاتفية في تمام الساعة 15:30 (23:30 بتوقيت موسكو) مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا".وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء: "بالفعل من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي في وقت متأخر من مساء الغد".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/قبل-حديثه-مع-بوتين-رئيس-فنلندا-يبحث-مع-بايدن-الوضع-في-أوكرانيا-1053909307.html
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البيت الأبيض: مكالمة هاتفية بين بوتين وبايدن اليوم الخميس

03:21 GMT 30.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء بوتين وبايدن في جنيف
لقاء بوتين وبايدن في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . POOL
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يخططان لإجراء اتصال هاتفي، اليوم الخميس، في تمام الساعة 23:30 بتوقيت موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "يُجري الرئيس مكالمة هاتفية في تمام الساعة 15:30 (23:30 بتوقيت موسكو) مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا".
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.
الرئيس فلاديمير بوتين خلال خلال لقائه مع الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو في فنلندا، 27 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء: "بالفعل من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي في وقت متأخر من مساء الغد".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
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