التحالف العربي يدعو المدنيين لإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف إن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أطلقوا صاروخين باليستيين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء.وأضاف أن الحوثيين استحدثوا مركزًا للجمارك بمعسكر السوادية، واتخذوا المدنيين دروعا بشرية.كما أكد التحالف اتخاذه الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية، حسب تعبيره.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتابع "على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات حفاظا على سلامتهم".
كما أكد التحالف اتخاذه الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية، حسب تعبيره.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.