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القبض على مصري يغسل 240 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
القبض على مصري يغسل 240 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، القبض على شخص لقيامه بغسل 240 مليون جنيه. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T16:58+0000
2021-12-30T16:58+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على أحد العناصر الإجرامية؛ لقيامه بغسل قرابة 240 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأوضح البيان أن ضبط المتهم جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.وأضاف البيان أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تمكنت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه.وأشار البيان إلى تربح المتهم، "وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 240 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".
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أخبار مصر الآن

القبض على مصري يغسل 240 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات

16:58 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، القبض على شخص لقيامه بغسل 240 مليون جنيه.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على أحد العناصر الإجرامية؛ لقيامه بغسل قرابة 240 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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وأوضح البيان أن ضبط المتهم جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وأضاف البيان أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تمكنت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه.
وأشار البيان إلى تربح المتهم، "وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 240 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".
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