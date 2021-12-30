https://arabic.sputniknews.com/20211230/تركيا-تبدأ-استخدام-لقاح-توركوفاك-المحلي-المضاد-لكورونا-1054764580.html

تركيا تبدأ استخدام لقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لكورونا

تركيا تبدأ استخدام لقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لكورونا

قررت السلطات التركية، اليوم الخميس، البدء في استخدام اللقاح المحلي للوقاية من كوفيد-19 (توركوفاك) في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

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وقالت رويترز إن القرار ببدء استخدام لقاح "توركوفاك" جاء في أعقاب زيادة سريعة في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، فيما أعطت تركيا لسكانها أكثر من 130 مليون جرعة من لقاحي سينوفاك وفايزر-بيونتيك كما بدأت في منح الجرعات المعززة.واجتمع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مع المجلس العلمي لمكافحة فيروس كورونا في البلاد أمس الأربعاء، لمناقشة مسألتي استخدام توركوفاك وزيادة الإصابات، بعد تلقيه الجرعة المعززة من اللقاح المحلي، لكنه قال إنه لا يتم حاليا النظر في أي قيود جديدة.ومن المنتظر أن يبدأ استخدام اللقاح التركي توركوفاك في المستشفيات بالمدن اعتبارا من اليوم الخميس، كما يمكن الحصول على الجرعة المعززة مع اللقاح ذاته بغض النظر عن نوع اللقاح الذي تم الحصول عليه في أول جرعتين.يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان كان قد كرر أن حكومته ستوفر توركوفاك في أنحاء العالم، لكن أنقرة لم تنشر حتى الآن معلومات مفصلة حول مدى فاعلية اللقاح أو نتائج التجارب السريرية.وحصل توركوفاك على تصريح بالاستخدام في الحالات الطارئة من السلطات التركية في الأسبوع الماضي، بعد أن تأجل إطلاقه لشهور.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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