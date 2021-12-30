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https://arabic.sputniknews.com/20211230/ثعبان-متغير-اللون-يبهر-رواد-مواقع-التواصل-الاجتماعي-فيديو-1054752511.html
ثعبان متغير اللون يبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
ثعبان متغير اللون يبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصياد ثعابين يعرض ثعبانه النادر الذي قام بصيده للتو. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T06:32+0000
2021-12-30T06:32+0000
2021-12-30T06:32+0000
نادي فيديو
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ويظهر الثعبان بشكل غريب جدا، حيث أنه يغير لونه بتغير زاوية إسقاط أشعة الشمس على جلده.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102584/82/1025848299_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_7e3065831085c227ee920af9892f0730.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي فيديو
ثعبان متغير اللون يبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصياد ثعابين يعرض ثعبانه النادر الذي قام بصيده للتو.
ويظهر الثعبان بشكل غريب جدا، حيث أنه يغير لونه بتغير زاوية إسقاط أشعة الشمس على جلده.