حنان ترك تكشف عن تطورات حالتها الصحية هي وأسرتها بعد الإصابة بكورونا

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنها "تتعافي هي وأسرتها من كورونا".كما توجهت الممثلة المصرية بالشكر لكل من سأل عنها وأسرتها، ودعا لهم بالشفاء.ودعت حنان ترك في تغريدتها الله تعالى أن يجعل 2022 عاما مليئا بالسعادة والهناء والرضا، وأن يمتّع الجميع بالصحة والسعادة والأمن والأمان.وأعلنت حنان ترك الأسبوع الماضي إصابتها وأسرتها بفيروس "كورونا" المستجد.وكانت حنان ترك أعلنت اعتزال التمثيل على الهواء في أغسطس/ آب عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل"، الذي عرض خلال شهر رمضان.وتعد حنان ترك من أبرز الفنانات المصريات خلال فترة التسعسينيات من القرن الماضي، ومن أبرز أعمالها الفنية أفلام "الآخر" و"إسماعيلية رايح جاي" و"الحياة منتهى اللذة" و"جاءنا البيان التالي"، ومسلسلات "لن أعيش في جلباب أبي" و"سارة" و"نونة المأذونة".
كشفت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، اليوم الخميس، عن آخر تطورات حالتها الصحية هي وأسرتها بعد إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.
وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنها "تتعافي هي وأسرتها من كورونا".
كما توجهت الممثلة المصرية بالشكر لكل من سأل عنها وأسرتها، ودعا لهم بالشفاء.
ودعت حنان ترك في تغريدتها الله تعالى أن يجعل 2022 عاما مليئا بالسعادة والهناء والرضا، وأن يمتّع الجميع بالصحة والسعادة والأمن والأمان.
الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كرونا. أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية .. وكل عام والعالم كله بألف خير ،ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان 🌺 pic.twitter.com/PJdG5k2eW8
وأعلنت حنان ترك الأسبوع الماضي إصابتها وأسرتها بفيروس "كورونا" المستجد.
وكانت حنان ترك أعلنت اعتزال التمثيل على الهواء في أغسطس/ آب عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل"، الذي عرض خلال شهر رمضان.
وتعد حنان ترك من أبرز الفنانات المصريات خلال فترة التسعسينيات من القرن الماضي، ومن أبرز أعمالها الفنية أفلام "الآخر" و"إسماعيلية رايح جاي" و"الحياة منتهى اللذة" و"جاءنا البيان التالي"، ومسلسلات "لن أعيش في جلباب أبي" و"سارة" و"نونة المأذونة".