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حنان ترك تكشف عن تطورات حالتها الصحية هي وأسرتها بعد الإصابة بكورونا
حنان ترك تكشف عن تطورات حالتها الصحية هي وأسرتها بعد الإصابة بكورونا
كشفت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، اليوم الخميس، عن آخر تطورات حالتها الصحية هي ‏وأسرتها بعد إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T16:01+0000
2021-12-30T16:01+0000
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وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنها "تتعافي هي وأسرتها من كورونا".كما توجهت الممثلة المصرية بالشكر لكل من سأل عنها وأسرتها، ودعا لهم بالشفاء.ودعت حنان ترك في تغريدتها الله تعالى أن يجعل 2022 عاما مليئا بالسعادة والهناء والرضا، وأن يمتّع الجميع بالصحة والسعادة والأمن والأمان.وأعلنت حنان ترك الأسبوع الماضي إصابتها وأسرتها بفيروس "كورونا" المستجد.وكانت حنان ترك أعلنت اعتزال التمثيل على الهواء في أغسطس/ آب عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل"، الذي عرض خلال شهر رمضان.وتعد حنان ترك من أبرز الفنانات المصريات خلال فترة التسعسينيات من القرن الماضي، ومن أبرز أعمالها الفنية أفلام "الآخر" و"إسماعيلية رايح جاي" و"الحياة منتهى اللذة" و"جاءنا البيان التالي"، ومسلسلات "لن أعيش في جلباب أبي" و"سارة" و"نونة المأذونة".
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

حنان ترك تكشف عن تطورات حالتها الصحية هي وأسرتها بعد الإصابة بكورونا

16:01 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالممثلة المصرية حنان ترك
الممثلة المصرية حنان ترك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
الممثلة المصرية حنان ترك
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
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كشفت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، اليوم الخميس، عن آخر تطورات حالتها الصحية هي ‏وأسرتها بعد إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنها "تتعافي هي وأسرتها من كورونا".
كما توجهت الممثلة المصرية بالشكر لكل من سأل عنها وأسرتها، ودعا لهم بالشفاء.
ودعت حنان ترك في تغريدتها الله تعالى أن يجعل 2022 عاما مليئا بالسعادة والهناء والرضا، وأن يمتّع الجميع بالصحة والسعادة والأمن والأمان.
وأعلنت حنان ترك الأسبوع الماضي إصابتها وأسرتها بفيروس "كورونا" المستجد.
وكانت حنان ترك أعلنت اعتزال التمثيل على الهواء في أغسطس/ آب عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل"، الذي عرض خلال شهر رمضان.
وتعد حنان ترك من أبرز الفنانات المصريات خلال فترة التسعسينيات من القرن الماضي، ومن أبرز أعمالها الفنية أفلام "الآخر" و"إسماعيلية رايح جاي" و"الحياة منتهى اللذة" و"جاءنا البيان التالي"، ومسلسلات "لن أعيش في جلباب أبي" و"سارة" و"نونة المأذونة".
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