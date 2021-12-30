زلزال قوي يضرب جنوب إيران

ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، عن مركز رصد الزلازل في إيران، أن الزلزال حدث عند الساعة 4 و45 دقيقة و31 ثانية من فجر اليوم، ومركزه في عمق 22 كلم من سطح الأرض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27.97 والطول الشرقي 56.79 درجة.وأعلن مهرداد علي زادة، مدير مركز الطوارئ في محافظة هرمزكان الإيرانية، أنه لم ترد، حتى الآن، أي تقارير بشأن وقوع خسائر على خلفية الزلزال، الذي ضرب البلاد، فجر اليوم، مدينة "سركز" التابعة للمحافظة.وفي تصريحه لوسائل الإعلام صباح اليوم، أضاف علي زادة، أنه بحسب أخر التقارير الواردة من موقع الحدث، لم تسجل أي إصابات جراء هذا الزلزال.
وقع زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، في مدينة "سركز" بمحافظة هرمزكان، جنوب إيران.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، عن مركز رصد الزلازل في إيران، أن الزلزال حدث عند الساعة 4 و45 دقيقة و31 ثانية من فجر اليوم، ومركزه في عمق 22 كلم من سطح الأرض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27.97 والطول الشرقي 56.79 درجة.