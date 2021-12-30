زوجان اسكتلنديان يتخذان من المرض حافزا للحياة

وتمت خطوبة جولي نيلسون ومايكل دافي عشية عيد الميلاد، وهما أبوان لخمس فتيات، حيث كان الزوجان يخططان للزواج في العام المقبل، ولكن في بداية ديسمبر / كانون الأول، تلقى مايكل الأخبار الصادمة عن إصابته بسرطان ثانوي في الكبد.وأشارت صحيفة "ديلي ريكورد الاسكتلندية"، إلى أن الرجل البالغ من العمر 44 عاما، والذي كان يعمل ميكانيكيا، تلقى ضربة أخرى عندما أخبره المسعفون أن أمامه فقط عدة "أسابيع إلى شهور".و قرر جولي ومايكل إتمام عقد الزواج بسرعة، حيث حجزا حفل زفاف في "سيلتيك بارك"، وكان من بين الحضور ابنتهما آفا البالغة من العمر ثماني سنوات، التي تعاني من شلل دماغي في المرحلة الخامسة ومشاكل صحية مزمنة.وقالت جولي البالغة من العمر 41 عاما لصحيفة "ذا ريكور": "إنه شعور رائع أنه بعد كل هذا الوقت حدث الأمر أخيرا"، مشيرة إلى أنه كان شهرا عاصفا بالنسبة لمايكل الذي شرع في مهمة تنظيم حفل زفاف أحلامهما في غضون ثلاثة أسابيع: "لقد كان من الصعب التنظيم مع كل زيارات المستشفى وتشخيص مايكل كان جديدًا للغاية".وتلقى مايكل وجويل في 5 ديسمبر/ كانون الأول نبأ إصابة الأول بسرطان غدي ثانوي في الكبد، وصفه الأطباء بأنه "عدواني للغاية ولديه أسابيع إلى شهور فقط".وتم دعم جولي ومايكل من قبل مؤسسة "صناع أمنيات الزفاف" الخيرية والتبرعات السخية من الأحباء والمهنئين للمساعدة في إنشاء يوم أحلامهما الكبير.وقال مايكل: "أنا معتاد على ذلك لأن ابنتي آفا مريضة بمرض عضال، وهي مصابة بالشلل الدماغي من المستوى الخامس، وهذا يعني أنها تحتاج إلى رعاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".وبعد زواجهما، تقول جولي إنهما لم يفقدا الأمل، وأنها لا تزال تأمل في العثور على علاج لابنتها ولزوجها أيضا، "نحن لم نستسلم بعد، نحن مقاتلون".
عقد زوجان اسكتلنديان قرانهما بعد أن تم تشخيص إصابة العريس بالسرطان قبل أسابيع فقط من حفل الزفاف.
وتمت خطوبة جولي نيلسون ومايكل دافي عشية عيد الميلاد، وهما أبوان لخمس فتيات، حيث كان الزوجان يخططان للزواج في العام المقبل، ولكن في بداية ديسمبر / كانون الأول، تلقى مايكل الأخبار الصادمة عن إصابته بسرطان ثانوي في الكبد.
وأشارت صحيفة "ديلي ريكورد الاسكتلندية"، إلى أن الرجل البالغ من العمر 44 عاما، والذي كان يعمل ميكانيكيا، تلقى ضربة أخرى عندما أخبره المسعفون أن أمامه فقط عدة "أسابيع إلى شهور".
و قرر جولي ومايكل إتمام عقد الزواج بسرعة، حيث حجزا حفل زفاف في "سيلتيك بارك"، وكان من بين الحضور ابنتهما آفا البالغة من العمر ثماني سنوات، التي تعاني من شلل دماغي في المرحلة الخامسة ومشاكل صحية مزمنة.
وقالت جولي البالغة من العمر 41 عاما لصحيفة "ذا ريكور": "إنه شعور رائع أنه بعد كل هذا الوقت حدث الأمر أخيرا"، مشيرة إلى أنه كان شهرا عاصفا بالنسبة لمايكل الذي شرع في مهمة تنظيم حفل زفاف أحلامهما في غضون ثلاثة أسابيع: "لقد كان من الصعب التنظيم مع كل زيارات المستشفى وتشخيص مايكل كان جديدًا للغاية".
وتلقى مايكل وجويل في 5 ديسمبر/ كانون الأول نبأ إصابة الأول بسرطان غدي ثانوي في الكبد، وصفه الأطباء بأنه "عدواني للغاية ولديه أسابيع إلى شهور فقط".
وتم دعم جولي ومايكل من قبل مؤسسة "صناع أمنيات الزفاف" الخيرية والتبرعات السخية من الأحباء والمهنئين للمساعدة في إنشاء يوم أحلامهما الكبير.