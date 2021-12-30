تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211230/عباس-يحذر-غانتس-لن-أقبل-بهذا-الأمر-حتى-لو-صوب-مسدس-إلى-رأسي-1054779059.html
عباس يحذر غانتس: لن أقبل بهذا الأمر حتى لو صوب مسدس إلى رأسي
عباس يحذر غانتس: لن أقبل بهذا الأمر حتى لو صوب مسدس إلى رأسي
حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، من الانجراف إلى تصعيد "لا يمكن وقفه" بسبب التغييرات في الوضع الديني الراهن في الحرم القدسي. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T21:10+0000
2021-12-30T21:11+0000
العالم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049117942_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cad7464936118b7a70f47c6cceafe5c2.jpg
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، استضاف غانتس عباس، يوم الثلاثاء، في منزله، في أول محادثات يعقدها الزعيم الفلسطيني داخل إسرائيل مع مسؤول كبير منذ عام 2010.ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن عباس قوله لغانتس إنه لن يؤيد العودة إلى العنف في الضفة الغربية "حتى لو صُوب مسدس إلى رأسه".وأعرب الرئيس الفلسطيني عن قلقه من احتمال اندلاع عنف في القدس، خاصة في محيط الحرم القدسي، مؤكدا لغانتس أن "تغيير العناصر الدينية في الموقع المقدس، سيؤدي إلى تصعيد لا يمكن وقفه".وطلب عباس من وزير الدفاع الإسرائيلي السماح بقدر أكبر من حرية العمل لقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، متعهدا "بقمع أي عنف تجاه إسرائيل"، حسبما أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية.على جانب آخر، رفض غانتس الانتقادات التي وُجهت إليه من اليمين لقراره باستضافة عباس، حيث أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت نفسه اعترض على الخطوة، ولفت بعض الوزراء إلى أن عباس يقود حملة لمحاكمة غانتس في المحكمة الجنائية الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/عضو-كنيست-تعليقا-على-لقاء-عباس-غانتس-أؤيد-الحوار-مع-كل-عدو-حتى-حماس-1054773701.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049117942_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c6695f0a975f97ec441070e7ff358744.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

عباس يحذر غانتس: لن أقبل بهذا الأمر حتى لو صوب مسدس إلى رأسي

21:10 GMT 30.12.2021 (تم التحديث: 21:11 GMT 30.12.2021)
© REUTERS / POOLالرئيس الفلسطيني محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية 25 مايو 2021
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، من الانجراف إلى تصعيد "لا يمكن وقفه" بسبب التغييرات في الوضع الديني الراهن في الحرم القدسي.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، استضاف غانتس عباس، يوم الثلاثاء، في منزله، في أول محادثات يعقدها الزعيم الفلسطيني داخل إسرائيل مع مسؤول كبير منذ عام 2010.
ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن عباس قوله لغانتس إنه لن يؤيد العودة إلى العنف في الضفة الغربية "حتى لو صُوب مسدس إلى رأسه".
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
عضو كنيست تعليقا على لقاء عباس غانتس: أؤيد الحوار مع أي عدو حتى حماس
16:21 GMT
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن قلقه من احتمال اندلاع عنف في القدس، خاصة في محيط الحرم القدسي، مؤكدا لغانتس أن "تغيير العناصر الدينية في الموقع المقدس، سيؤدي إلى تصعيد لا يمكن وقفه".
وطلب عباس من وزير الدفاع الإسرائيلي السماح بقدر أكبر من حرية العمل لقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، متعهدا "بقمع أي عنف تجاه إسرائيل"، حسبما أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية.
على جانب آخر، رفض غانتس الانتقادات التي وُجهت إليه من اليمين لقراره باستضافة عباس، حيث أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت نفسه اعترض على الخطوة، ولفت بعض الوزراء إلى أن عباس يقود حملة لمحاكمة غانتس في المحكمة الجنائية الدولية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:26 GMTقائد كبير بالحرس الثوري يتحدث عن "اغتيال الرئيس الأمريكي ثأرا لقاسم سليماني"
21:14 GMTالتصعيد الإسرائيلي في دمشق... محاولة أخيرة لوقف نجاحات الدولة السورية
21:10 GMTعباس يحذر غانتس: لن أقبل بهذا الأمر حتى لو صوب مسدس إلى رأسي
20:32 GMTبوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية الروسية لمستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان
20:19 GMTلوهانسك الشعبية: وصول قوات أوكرانية دربتها بريطانيا إلى خط التماس في دونباس
20:18 GMTراكبة تعزل نفسها داخل حمام طائرة لمدة 5 ساعات بعد اكتشاف إصابتها بكورونا... فيديو
19:58 GMTالحكومة التركية تتحمل تكاليف اقتراض غير مسبوقة رغم خفض الفائدة
19:54 GMTقيادي بالانتقالي لـ"سبوتنيك": تطورات سياسية وعسكرية تشهدها محافظة "شبوة" قريبا
19:45 GMTما حقيقة ضلوع جهات "شبه رسمية" في تأجيج الصراع الدموي بدارفور؟
19:35 GMT‏"تسلا" تستدعي ما يقرب من نصف مليون سيارة لدواعي السلامة
19:26 GMTفرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي
19:11 GMTأمريكا تحذر مواطنيها من السفر على متن الرحلات البحرية
19:09 GMTالليرة التركية تواصل هبوطها لليوم الرابع وانخفاض صافي الاحتياطيات الدولية
19:06 GMTسامسونغ تقول إن مبيعات هواتفها القابلة للطي تضاعفت 4 مرات خلال 2021‏
18:50 GMTوباء بلا دواء... علماء يتوقعون جائحة أقوى من كورونا ستودي بحياة الملايين سنويا
18:33 GMTالتحالف العربي يدعو المدنيين لإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية
18:23 GMTمجلس الأمن القومي الأوكراني لا يرى خطرا من حشود روسيا العسكرية على الحدود
18:16 GMTرئيس الاستخبارات السعودية السابق يثير تفاعلا واسعا بـ"جرس إنذار يهدد دول الخليج"
18:12 GMTإيلون ماسك يرد على اتهامه باحتكار الفضاء بمشروع الإنترنت ‏عبر أقمار صناعية
17:45 GMTأغنى 10 أشخاص في العالم يضيفون 402 مليار دولار إلى ثرواتهم في 2021