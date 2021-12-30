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https://arabic.sputniknews.com/20211230/عضو-كنيست-تعليقا-على-لقاء-عباس-غانتس-أؤيد-الحوار-مع-كل-عدو-حتى-حماس-1054773701.html
عضو كنيست تعليقا على لقاء عباس غانتس: أؤيد الحوار مع أي عدو حتى حماس
عضو كنيست تعليقا على لقاء عباس غانتس: أؤيد الحوار مع أي عدو حتى حماس
قال عضو الكنيست الإسرائيلي، يائير غولان، اليوم الخميس، إنه يؤيد التفاوض مع كل عدو، بما في ذلك حركة "حماس". 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T16:21+0000
2021-12-30T16:23+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن عضو الكنيست عن حزب "ميرتس" يائير غولان، قد هنأ بيني غانتس، وزير الدفاع في بلاده على لقائه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).ونقلت القناة العبرية على لسان غولان أن الحوار دائما أفضل من القتال، ومن لا يصدق حديثه يذهب للوحدات العسكرية ويفهم التداعيات والآثار الناجمة عن القتال أو الحروب.وأكد عضو البرلمان الإسرائيلي أنه لا يهم إذا كان الرئيس الفلسطيني أبو مازن شريك أو عدو، المهم هو المساهمة في الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد عقد لقاء مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الثلاثاء الماضي، بحثا خلاله القضايا الأمنية والاقتصادية المشتركة.وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "التقى مساء اليوم السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".وجاء في بيان صدر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن "وزير الدفاع بني غانتس استضاف الليلة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في منزله في روش هاعين بمدينة تل أبيب، ناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف".وأضاف البيان بأن "غانتس أبلغ رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد الوزير على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني ​​والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​ومنع الإرهاب والعنف".ووصفت الصحافة الإسرائيلية اللقاء بالتاريخي، حيث يعتبر هذا هو أول لقاء رسمي يعقده الرئيس الفلسطيني عباس في إسرائيل منذ عام 2010، دون الأخذ بعين الاعتبار حضور عباس إلى جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في عام 2016.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/غانتس-يوجه-دعوة-لدول-المنطقة-بشأن-إيران-1054714217.html
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين

عضو كنيست تعليقا على لقاء عباس غانتس: أؤيد الحوار مع أي عدو حتى حماس

16:21 GMT 30.12.2021 (تم التحديث: 16:23 GMT 30.12.2021)
© AFP 2021 / MARC ISRAEL SELLEMالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / MARC ISRAEL SELLEM
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قال عضو الكنيست الإسرائيلي، يائير غولان، اليوم الخميس، إنه يؤيد التفاوض مع كل عدو، بما في ذلك حركة "حماس".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن عضو الكنيست عن حزب "ميرتس" يائير غولان، قد هنأ بيني غانتس، وزير الدفاع في بلاده على لقائه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).
ونقلت القناة العبرية على لسان غولان أن الحوار دائما أفضل من القتال، ومن لا يصدق حديثه يذهب للوحدات العسكرية ويفهم التداعيات والآثار الناجمة عن القتال أو الحروب.
وأكد عضو البرلمان الإسرائيلي أنه لا يهم إذا كان الرئيس الفلسطيني أبو مازن شريك أو عدو، المهم هو المساهمة في الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد عقد لقاء مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الثلاثاء الماضي، بحثا خلاله القضايا الأمنية والاقتصادية المشتركة.
وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "التقى مساء اليوم السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".
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وجاء في بيان صدر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن "وزير الدفاع بني غانتس استضاف الليلة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في منزله في روش هاعين بمدينة تل أبيب، ناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف".
وأضاف البيان بأن "غانتس أبلغ رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد الوزير على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني ​​والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​ومنع الإرهاب والعنف".
ووصفت الصحافة الإسرائيلية اللقاء بالتاريخي، حيث يعتبر هذا هو أول لقاء رسمي يعقده الرئيس الفلسطيني عباس في إسرائيل منذ عام 2010، دون الأخذ بعين الاعتبار حضور عباس إلى جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في عام 2016.
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