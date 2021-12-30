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https://arabic.sputniknews.com/20211230/قيادي-بالانتقالي-لـسبوتنيك-تطورات-سياسية-وعسكرية-تشهدها-محافظة-شبوة-قريبا-1054778088.html
قيادي بالانتقالي لـ"سبوتنيك": تطورات سياسية وعسكرية تشهدها محافظة "شبوة" قريبا
قيادي بالانتقالي لـ"سبوتنيك": تطورات سياسية وعسكرية تشهدها محافظة "شبوة" قريبا
قال منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، إن بشائر طيبة تنتظر محافظة شبوة على طريق الخروج من نفق الإرهاب والفوضى التي... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T19:54+0000
2021-12-30T19:54+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، التركة التي ورثتها السلطة الجديدة ثقيلة والتحديات كبيرة، لكن هناك توجه جاد وحقيقي من الأشقاء في التحالف وبالتوافق بين المجلس الانتقالي والرئيس هادي لإنقاذ شبوة، بداية من إزاحة القيادة التابعة لمليشيا الإصلاح، والتي كانت في حالة تخادم واضح مع مليشيا الحوثي"أنصار الله"، وعلى علاقة وطيدة بالتنظيمات الإرهابية ومكنتها من العودة والتحرك بسهولة بعد أن كانت قوات النخبة الشبوانية قد طهرت المحافظة منها.وتابع صالح، ننتظر قريبا عودة قوات النخبة الشبوانية لضبط الحالة الأمنية وفقا لما نص عليه اتفاق الرياض، كما ننتظر خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة استلام قوات العمالقة الجنوبية لمعسكري، العلم والشهداء ومغادرة قوات الإصلاح القادمة من محافظة مأرب اليمنية منها، وهذه خطوات ستعزز بكل تأكيد من بسط أمن المواطن وتأمين المحافظة من أي اعتداءات خارجية.وأوضح نائب رئيس الدائرة الإعلامية، أنه من الناحية السياسية، ستكون المرحلة القادمة في شبوة مقطوعة الصلة بما سبقها، وبإنهاء مشروع الإصلاح الإقصائي ستعود شبوة لكل أبنائها، ونتمنى أن تعمل قيادة المحافظة الجديدة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والانتماء لشبوة، ومعالجة الاختلالات التي أحدثتها سلطة المحافظ السابق، الذي عمل على تمكين عناصر جماعته من مفاصل مؤسسات المحافظة كافة، ومارس عبثا كبيرا بموارد المحافظة الغنية، ولم يترك لأبنائها سوى الفقر والعوز والسجون والقمع.ولفت صالح إلى أن المستقبل مبشر بخير في شبوة وكل محافظات الجنوب، وهناك استراتيجية جديدة سيتم العمل عليها تقوم على قراءة دقيقة وإعادة مراجعة لسبع سنوات من الحرب وصل من خلالها الأشقاء في التحالف إلى إدراك حقيقي بوجود أخطاء قاتلة في المرحلة الماضية، بسبب الاعتماد على قوى يمنية متخاذلة لم تكن جادة في خوض المعركة وكانت اقرب لجماعة الحوثي منها إلى الشرعية والتحالف، وهو ما تسبب في كل الانكسارات السابقة، كما تيقن التحالف بوجود حليف جنوبي قوي وصادق عسكريا وسياسيا، متمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية، وبعض القوى اليمنية التي كانت مهمشة سابقا.كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أقال السبت الماضي، محافظ محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من منصبه وعينه مستشارا له على خلفية احتجاجات شعبية شهدتها المحافظة الغنية بالنفط.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية السبت الماضي، أن "قرارا جمهوريا رقم 16، صدر اليوم السبت قضت المادة الأولى منه بتعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظا لمحافظة شبوة".وأفادت الوكالة بأن "رئيس الجمهورية أصدر قرارا رقم 75، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد صالح بن عديو مستشاراً لرئيس الجمهورية".إلى ذلك، وبعد دقائق من صدور القرار، أعلن محافظ شبوة المقال، اعتذاره عن القبول بقرار تعيينه مستشارا للرئيس اليمني.وقال بن عديو عبر "تويتر": "أثمن لفخامة اﻷخ رئيس الجمهورية ثقته في تعييني مستشارا له ولم أكن في يوم من اﻷيام معتذرا عن مهمة كلفني بها، لكن اليوم استسمحه في الاعتذار عن قبول هذا المنصب".وأرجع سبب اعتذاره إلى "الرغبة في العيش مواطنا منحازا لمعاناة شعبنا وتطلعاته في استعادة دولته وسيادته وحريته وكرامته واستقلالية قراره الوطني".ويأتي قرار تعيين القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام عوض محمد العولقي، بعد نحو شهر من الاحتجاجات على سقوط ثلاث مديريات في محافظة شبوة هي بيحان وعَين وعِسيلان بقبضة جماعة "أنصار الله"، خلال أيام، محملة المحافظ بن عديو مسؤولية ذلك.وعُرف بن عديو بتصريحاته المنتقدة لدور الإمارات في اليمن، ودعواته المتكررة بمغادرة القوات الإماراتية المتمركزة في منشأة بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي التي تضم مرفأ على بحر العرب في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

قيادي بالانتقالي لـ"سبوتنيك": تطورات سياسية وعسكرية تشهدها محافظة "شبوة" قريبا

19:54 GMT 30.12.2021
© AP Photo / Hani Mohammedرجل يحمل علم اليمن
رجل يحمل علم اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
قال منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، إن بشائر طيبة تنتظر محافظة شبوة على طريق الخروج من نفق الإرهاب والفوضى التي أدخلتها فيه مليشيات الإصلاح.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، التركة التي ورثتها السلطة الجديدة ثقيلة والتحديات كبيرة، لكن هناك توجه جاد وحقيقي من الأشقاء في التحالف وبالتوافق بين المجلس الانتقالي والرئيس هادي لإنقاذ شبوة، بداية من إزاحة القيادة التابعة لمليشيا الإصلاح، والتي كانت في حالة تخادم واضح مع مليشيا الحوثي"أنصار الله"، وعلى علاقة وطيدة بالتنظيمات الإرهابية ومكنتها من العودة والتحرك بسهولة بعد أن كانت قوات النخبة الشبوانية قد طهرت المحافظة منها.
وتابع صالح، ننتظر قريبا عودة قوات النخبة الشبوانية لضبط الحالة الأمنية وفقا لما نص عليه اتفاق الرياض، كما ننتظر خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة استلام قوات العمالقة الجنوبية لمعسكري، العلم والشهداء ومغادرة قوات الإصلاح القادمة من محافظة مأرب اليمنية منها، وهذه خطوات ستعزز بكل تأكيد من بسط أمن المواطن وتأمين المحافظة من أي اعتداءات خارجية.
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
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وأوضح نائب رئيس الدائرة الإعلامية، أنه من الناحية السياسية، ستكون المرحلة القادمة في شبوة مقطوعة الصلة بما سبقها، وبإنهاء مشروع الإصلاح الإقصائي ستعود شبوة لكل أبنائها، ونتمنى أن تعمل قيادة المحافظة الجديدة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والانتماء لشبوة، ومعالجة الاختلالات التي أحدثتها سلطة المحافظ السابق، الذي عمل على تمكين عناصر جماعته من مفاصل مؤسسات المحافظة كافة، ومارس عبثا كبيرا بموارد المحافظة الغنية، ولم يترك لأبنائها سوى الفقر والعوز والسجون والقمع.
ولفت صالح إلى أن المستقبل مبشر بخير في شبوة وكل محافظات الجنوب، وهناك استراتيجية جديدة سيتم العمل عليها تقوم على قراءة دقيقة وإعادة مراجعة لسبع سنوات من الحرب وصل من خلالها الأشقاء في التحالف إلى إدراك حقيقي بوجود أخطاء قاتلة في المرحلة الماضية، بسبب الاعتماد على قوى يمنية متخاذلة لم تكن جادة في خوض المعركة وكانت اقرب لجماعة الحوثي منها إلى الشرعية والتحالف، وهو ما تسبب في كل الانكسارات السابقة، كما تيقن التحالف بوجود حليف جنوبي قوي وصادق عسكريا وسياسيا، متمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية، وبعض القوى اليمنية التي كانت مهمشة سابقا.
امرأة تظهر كفة يدها المرسوم عليها ألوان العلمين اليمني والسوري خلال مظاهرة حاشدة ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، 4 نوفمبر 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
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كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أقال السبت الماضي، محافظ محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من منصبه وعينه مستشارا له على خلفية احتجاجات شعبية شهدتها المحافظة الغنية بالنفط.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية السبت الماضي، أن "قرارا جمهوريا رقم 16، صدر اليوم السبت قضت المادة الأولى منه بتعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظا لمحافظة شبوة".
وأفادت الوكالة بأن "رئيس الجمهورية أصدر قرارا رقم 75، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد صالح بن عديو مستشاراً لرئيس الجمهورية".
إلى ذلك، وبعد دقائق من صدور القرار، أعلن محافظ شبوة المقال، اعتذاره عن القبول بقرار تعيينه مستشارا للرئيس اليمني.
وقال بن عديو عبر "تويتر": "أثمن لفخامة اﻷخ رئيس الجمهورية ثقته في تعييني مستشارا له ولم أكن في يوم من اﻷيام معتذرا عن مهمة كلفني بها، لكن اليوم استسمحه في الاعتذار عن قبول هذا المنصب".
وأرجع سبب اعتذاره إلى "الرغبة في العيش مواطنا منحازا لمعاناة شعبنا وتطلعاته في استعادة دولته وسيادته وحريته وكرامته واستقلالية قراره الوطني".
ويأتي قرار تعيين القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام عوض محمد العولقي، بعد نحو شهر من الاحتجاجات على سقوط ثلاث مديريات في محافظة شبوة هي بيحان وعَين وعِسيلان بقبضة جماعة "أنصار الله"، خلال أيام، محملة المحافظ بن عديو مسؤولية ذلك.
وعُرف بن عديو بتصريحاته المنتقدة لدور الإمارات في اليمن، ودعواته المتكررة بمغادرة القوات الإماراتية المتمركزة في منشأة بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي التي تضم مرفأ على بحر العرب في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
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