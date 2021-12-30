https://arabic.sputniknews.com/20211230/محلل-سياسي-روسيا-تريد-ضمان-أمنها-من-خلال-الاتفاق-النووي-بعد-تدخل-أمريكا-في-أوكرانيا-1054763796.html

محلل سياسي: روسيا تريد ضمان أمنها من خلال الاتفاق النووي بعد تدخل أمريكا في أوكرانيا

محلل سياسي: روسيا تريد ضمان أمنها من خلال الاتفاق النووي بعد تدخل أمريكا في أوكرانيا

قال المحلل السياسي، مسلم شعيتو، إن "تدخل الولايات المتحدة في أوكرانيا عبر حلف الناتو أصبح يشكل خطرا استراتيجيا على روسيا". 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T12:00+0000

2021-12-30T12:00+0000

2021-12-30T12:00+0000

الاتفاق النووي

أخبار روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048825711_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9fbb12ef5829ab949097dbd925759789.jpg

وذكر أن "هذا التدخل جعل روسيا تقدم اقتراحات وتستغل فرصة مفاوضات فيينا من أجل طرح ما تستطيع أن تقدمه في هذا الإطار، لضمان أمنها ومشروعها السياسي في المحيط الروسي القريب لأن إيران تعتبر محاذية لروسيا جغرافيا".وأضاف في تصريحات لراديو سبوتنيك أنه "ليس مفاجئا ربط الملف النووي بالاقتراحات الروسية المقدمة وبالسلوك التصعيدي للناتو ربطا مباشرا وأن الولايات المتحدة تعي ذلك".وأعرب عن اعتقاده بأن "التنسيق بين موسكو وواشنطن قد يفيد الطرفين في المفاوضات الكبرى الاستراتيجية".كان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أكد على حسابه في "تويتر" أنه اجتمع أمس، مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.ولفت إلى أن "التشاور والتنسيق الوثيق بين وفدي روسيا والولايات المتحدة بخصوص مباحثات فيينا يمثل شرطا مهما للمضي قدما نحو استئناف خطة العمل المشتركة الشاملة".يأتي هذا في وقت استضافت فيه العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة، بشأن المباحثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.من جهته، وصف كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، المحادثات بأنها ماضية إلى الأمام قدما بصورة جيدة، وذلك بعد اجتماعه برؤساء وفود الدول الأوروبية، ونائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.

https://arabic.sputniknews.com/20210706/روسيا-تدعو-للاستئناف-الفوري-لمفاوضات-فيينا-حول-الاتفاق-النووي-الإيراني-1049487586.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الاتفاق النووي, أخبار روسيا