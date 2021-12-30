تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مقتدى الصدر يشترط إخطار مجلس الأمن للموافقة على مغادرة القوات الأجنبية من العراق
https://arabic.sputniknews.com/20211230/محلل-سياسي-روسيا-تريد-ضمان-أمنها-من-خلال-الاتفاق-النووي-بعد-تدخل-أمريكا-في-أوكرانيا-1054763796.html
محلل سياسي: روسيا تريد ضمان أمنها من خلال الاتفاق النووي بعد تدخل أمريكا في أوكرانيا
محلل سياسي: روسيا تريد ضمان أمنها من خلال الاتفاق النووي بعد تدخل أمريكا في أوكرانيا
قال المحلل السياسي، مسلم شعيتو، إن "تدخل الولايات المتحدة في أوكرانيا عبر حلف الناتو أصبح يشكل خطرا استراتيجيا على روسيا". 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T12:00+0000
2021-12-30T12:00+0000
الاتفاق النووي
أخبار روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048825711_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9fbb12ef5829ab949097dbd925759789.jpg
وذكر أن "هذا التدخل جعل روسيا تقدم اقتراحات وتستغل فرصة مفاوضات فيينا من أجل طرح ما تستطيع أن تقدمه في هذا الإطار، لضمان أمنها ومشروعها السياسي في المحيط الروسي القريب لأن إيران تعتبر محاذية لروسيا جغرافيا".وأضاف في تصريحات لراديو سبوتنيك أنه "ليس مفاجئا ربط الملف النووي بالاقتراحات الروسية المقدمة وبالسلوك التصعيدي للناتو ربطا مباشرا وأن الولايات المتحدة تعي ذلك".وأعرب عن اعتقاده بأن "التنسيق بين موسكو وواشنطن قد يفيد الطرفين في المفاوضات الكبرى الاستراتيجية".كان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أكد على حسابه في "تويتر" أنه اجتمع أمس، مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.ولفت إلى أن "التشاور والتنسيق الوثيق بين وفدي روسيا والولايات المتحدة بخصوص مباحثات فيينا يمثل شرطا مهما للمضي قدما نحو استئناف خطة العمل المشتركة الشاملة".يأتي هذا في وقت استضافت فيه العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة، بشأن المباحثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.من جهته، وصف كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، المحادثات بأنها ماضية إلى الأمام قدما بصورة جيدة، وذلك بعد اجتماعه برؤساء وفود الدول الأوروبية، ونائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20210706/روسيا-تدعو-للاستئناف-الفوري-لمفاوضات-فيينا-حول-الاتفاق-النووي-الإيراني-1049487586.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048825711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d7c53e3203b4b2853303af0a99068a3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الاتفاق النووي, أخبار روسيا

محلل سياسي: روسيا تريد ضمان أمنها من خلال الاتفاق النووي بعد تدخل أمريكا في أوكرانيا

12:00 GMT 30.12.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGERمحادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021
محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
تابعنا عبر
قال المحلل السياسي، مسلم شعيتو، إن "تدخل الولايات المتحدة في أوكرانيا عبر حلف الناتو أصبح يشكل خطرا استراتيجيا على روسيا".
وذكر أن "هذا التدخل جعل روسيا تقدم اقتراحات وتستغل فرصة مفاوضات فيينا من أجل طرح ما تستطيع أن تقدمه في هذا الإطار، لضمان أمنها ومشروعها السياسي في المحيط الروسي القريب لأن إيران تعتبر محاذية لروسيا جغرافيا".
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2021
روسيا تدعو لاستئناف فوري لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني
6 يوليو, 18:54 GMT
وأضاف في تصريحات لراديو سبوتنيك أنه "ليس مفاجئا ربط الملف النووي بالاقتراحات الروسية المقدمة وبالسلوك التصعيدي للناتو ربطا مباشرا وأن الولايات المتحدة تعي ذلك".
وأعرب عن اعتقاده بأن "التنسيق بين موسكو وواشنطن قد يفيد الطرفين في المفاوضات الكبرى الاستراتيجية".
كان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أكد على حسابه في "تويتر" أنه اجتمع أمس، مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.
ولفت إلى أن "التشاور والتنسيق الوثيق بين وفدي روسيا والولايات المتحدة بخصوص مباحثات فيينا يمثل شرطا مهما للمضي قدما نحو استئناف خطة العمل المشتركة الشاملة".
يأتي هذا في وقت استضافت فيه العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة، بشأن المباحثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.
من جهته، وصف كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، المحادثات بأنها ماضية إلى الأمام قدما بصورة جيدة، وذلك بعد اجتماعه برؤساء وفود الدول الأوروبية، ونائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:23 GMTتجمد العرق على أجساد جنود صينيين أثناء التدريب في البرد القارس... صور
12:18 GMTمسؤول إيراني يكشف شرط عودة بلاده لاتفاق 2015
12:18 GMTتركيا تبدأ استخدام لقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لكورونا
12:16 GMTحزب تونسي يصف مرسوما للرئيس قيس سعيد بأنه "أكبر خطر على البلاد"
12:15 GMTمقتدى الصدر يشترط إخطار مجلس الأمن للموافقة على مغادرة القوات الأجنبية من العراق
12:09 GMTتل أبيب تقدم عروضا جديدة لجذب الإسرائيليين للسكن في الجولان المحتل
12:07 GMTوزير التموين المصري: رفعنا أسعار الزيت لصالح المواطن
12:02 GMTالجالية الجزائرية بالخارج في 2021... صعوبات في العودة بسبب الإغلاقات وارتفاع أسعار التذاكر
12:00 GMTمحلل سياسي: روسيا تريد ضمان أمنها من خلال الاتفاق النووي بعد تدخل أمريكا في أوكرانيا
11:56 GMTطريقة جلوس وزير خارجية باكستان أمام السفير السعودي تثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
11:52 GMTفتاة صينية تترك الدراسة عاما كاملا للاعتناء بوالدتها المريضة... فيديو
11:41 GMTإعلام: تطعيم 86.2% من سكان قطر بجرعتي لقاح كورونا
11:40 GMTإصابة 3 لاعبين من برشلونة بكورونا
11:33 GMTمعاقبة 4 صينيين بالتشهير بهم في الشوارع بتهمة انتهاك القواعد الصحية... فيديو
11:31 GMTشيخ الأزهر يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان
11:30 GMTحكومة "طالبان": لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع تركيا وقطر بشأن تشغيل المطارات في أفغانستان
11:27 GMTفيتامين يسبب نقصه الإصابة بالعمى لآلاف الأشخاص سنويا
11:25 GMTمترجم عسكري سابق يشرح كيف عامل الأمريكيون العراقيين
11:16 GMTعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. صور
11:16 GMTالدبيبة يرفض حبس وزيرة الثقافة الليبية ويناشد النائب العام بمراعاة خصوصيتها