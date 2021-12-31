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https://arabic.sputniknews.com/20211231/أردوغان-طورنا-آليات-جديدة-لصد-الهجمات-الأجنبية-على-اقتصادنا-1054807884.html
أردوغان: طورنا آليات جديدة لصد الهجمات الأجنبية على اقتصادنا
أردوغان: طورنا آليات جديدة لصد الهجمات الأجنبية على اقتصادنا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حكومته طورت آليات جديدة للتصدي لـ"الهجمات الأجنبية" التي تهدف إلى تقويض الاقتصاد التركي، حيث تشهد العملة... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T21:44+0000
2021-12-31T21:44+0000
2021-12-31T21:44+0000
اقتصاد
العالم
أخبار تركيا اليوم
الليرة التركية
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أنقرة- سبوتنيك. وذكر أردوغان في ظهور متلفز: "اتخذنا ونتخذ إجراءات لمنع التقلبات المفاجئة والسريعة وغير المبررة في أسعار الصرف الناتجة عن الطلب المحلي".وأضاف الرئيس التركي: "طورنا آليات للتصدي للهجمات الأجنبية، وبطبيعة الحال، نقوم بكل هذا دون الانحراف عن مبادئ اقتصاد السوق الحر، ودون تقويض العلاقات القوية لبلادنا بالاقتصاد العالمي.وعلى مدار عام 2021، فقدت الليرة أكثر من 50% من قيمتها، ورغم ذلك خفض البنك المركزي سعر الفائدة مرات عدة على التوالي.غير أردوغان رئيس البنك المركزي ثلاث مرات منذ 2019 ووزير المالية مرتين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حيث يتمسك بسياسة فريدة تنطوي على خفض الفائدة باستمرار رغم تفاقم معدل التضخم.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/الحكومة-التركية-تتحمل-تكاليف-اقتراض-غير-مسبوقة-رغم-خفض-الفائدة-1054778295.html
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اقتصاد, العالم, أخبار تركيا اليوم, الليرة التركية
أردوغان: طورنا آليات جديدة لصد الهجمات الأجنبية على اقتصادنا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حكومته طورت آليات جديدة للتصدي لـ"الهجمات الأجنبية" التي تهدف إلى تقويض الاقتصاد التركي، حيث تشهد العملة الوطنية ضغوط حادة.
أنقرة-
سبوتنيك
. وذكر أردوغان في ظهور متلفز: "اتخذنا ونتخذ إجراءات لمنع التقلبات المفاجئة والسريعة وغير المبررة في أسعار الصرف الناتجة عن الطلب المحلي".
وأضاف
الرئيس التركي
: "طورنا آليات للتصدي للهجمات الأجنبية، وبطبيعة الحال، نقوم بكل هذا دون الانحراف عن مبادئ اقتصاد السوق الحر، ودون تقويض العلاقات القوية لبلادنا بالاقتصاد العالمي.
وعلى مدار عام 2021، فقدت الليرة أكثر من 50% من قيمتها، ورغم ذلك
خفض البنك المركزي
سعر الفائدة مرات عدة على التوالي.
غير أردوغان رئيس البنك المركزي ثلاث مرات منذ 2019 ووزير المالية مرتين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حيث يتمسك بسياسة فريدة تنطوي على خفض الفائدة باستمرار رغم تفاقم معدل التضخم.