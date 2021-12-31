تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/أردوغان-طورنا-آليات-جديدة-لصد-الهجمات-الأجنبية-على-اقتصادنا-1054807884.html
أردوغان: طورنا آليات جديدة لصد الهجمات الأجنبية على اقتصادنا
أردوغان: طورنا آليات جديدة لصد الهجمات الأجنبية على اقتصادنا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حكومته طورت آليات جديدة للتصدي لـ"الهجمات الأجنبية" التي تهدف إلى تقويض الاقتصاد التركي، حيث تشهد العملة... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T21:44+0000
2021-12-31T21:44+0000
اقتصاد
العالم
أخبار تركيا اليوم
الليرة التركية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_94e83dc975db9761cea6afe6f5fbb620.jpg
أنقرة- سبوتنيك. وذكر أردوغان في ظهور متلفز: "اتخذنا ونتخذ إجراءات لمنع التقلبات المفاجئة والسريعة وغير المبررة في أسعار الصرف الناتجة عن الطلب المحلي".وأضاف الرئيس التركي: "طورنا آليات للتصدي للهجمات الأجنبية، وبطبيعة الحال، نقوم بكل هذا دون الانحراف عن مبادئ اقتصاد السوق الحر، ودون تقويض العلاقات القوية لبلادنا بالاقتصاد العالمي.وعلى مدار عام 2021، فقدت الليرة أكثر من 50% من قيمتها، ورغم ذلك خفض البنك المركزي سعر الفائدة مرات عدة على التوالي.غير أردوغان رئيس البنك المركزي ثلاث مرات منذ 2019 ووزير المالية مرتين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حيث يتمسك بسياسة فريدة تنطوي على خفض الفائدة باستمرار رغم تفاقم معدل التضخم.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/الحكومة-التركية-تتحمل-تكاليف-اقتراض-غير-مسبوقة-رغم-خفض-الفائدة-1054778295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_543e291ac09e39b6df2da44e39200d18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, أخبار تركيا اليوم, الليرة التركية

أردوغان: طورنا آليات جديدة لصد الهجمات الأجنبية على اقتصادنا

21:44 GMT 31.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حكومته طورت آليات جديدة للتصدي لـ"الهجمات الأجنبية" التي تهدف إلى تقويض الاقتصاد التركي، حيث تشهد العملة الوطنية ضغوط حادة.
أنقرة- سبوتنيك. وذكر أردوغان في ظهور متلفز: "اتخذنا ونتخذ إجراءات لمنع التقلبات المفاجئة والسريعة وغير المبررة في أسعار الصرف الناتجة عن الطلب المحلي".
وأضاف الرئيس التركي: "طورنا آليات للتصدي للهجمات الأجنبية، وبطبيعة الحال، نقوم بكل هذا دون الانحراف عن مبادئ اقتصاد السوق الحر، ودون تقويض العلاقات القوية لبلادنا بالاقتصاد العالمي.
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
الحكومة التركية تتحمل تكاليف اقتراض غير مسبوقة رغم خفض الفائدة
أمس, 19:58 GMT
وعلى مدار عام 2021، فقدت الليرة أكثر من 50% من قيمتها، ورغم ذلك خفض البنك المركزي سعر الفائدة مرات عدة على التوالي.
غير أردوغان رئيس البنك المركزي ثلاث مرات منذ 2019 ووزير المالية مرتين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حيث يتمسك بسياسة فريدة تنطوي على خفض الفائدة باستمرار رغم تفاقم معدل التضخم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:44 GMTأردوغان: طورنا آليات جديدة لصد الهجمات الأجنبية على اقتصادنا
21:43 GMTتشاد... ديبي يتعهد بإطلاق الحوار الوطني تمهيدا لاعتماد الدستور منتصف فبراير
21:35 GMTبايدن: أوضحت لبوتين أنه إذا توغل في أوكرانيا سنزيد وجودنا في أوروبا
21:14 GMTواشنطن ترغب في توسيع عمليات محطة الفضاء الدولية والتعاون مع روسيا
21:09 GMTطهران: التقدم في مجال الفضاء حق لا جدال فيه للشعب الإيراني
21:02 GMTمحمد صلاح أفضل لاعب في البريميرليغ لعام 2021
20:57 GMTمجلس السيادة السوداني يستنكر سقوط قتلى وجرحى في تظاهرات الخميس
20:36 GMTرئيس منظمة الصحة العالمية يجدد الآمال في القضاء على الجائحة خلال 2022
20:18 GMTقبل أيام من بلوغ عامها الـ 100.. وفاة الممثلة الشهيرة بيتي وايت
19:51 GMT6 نصائح للصحة النفسية يجب اتباعها في 2022
19:46 GMTالأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية للسماح بإدخال معدات الاتصالات لمطار صنعاء
19:36 GMTأليكسيا بوتياس.. أفضل لاعبة كرة قدم في العالم أثارت إعجاب المحترفين قبل المشجعين
19:06 GMTبايدن يتحدث مع زيلينسكي الأحد المقبل
18:55 GMTمسؤول إيراني يعلن فشل صاروخ أطلق إلى الفضاء في وضع حمولته في المدار
18:49 GMTباحثون إسرائيليون يستخرجون الكهرباء من الأعشاب البحرية
18:12 GMTأكثر من 40 ألف إصابة كورونا تعصف بتركيا ورسالة تحذير من وزير الصحة
18:05 GMTالعراق... توقيف ضباط على خلفية مجزرة راح ضحيتها 20 مدنيا
17:42 GMTالناتو يبدي استعداده لمحادثات "ذات مغزى" مع روسيا
17:36 GMTمحمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بمقتدى الصدر
17:28 GMTالجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بدعوى مساعدته آخر حاول تنفيذ عملية طعن في الضفة