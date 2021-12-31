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https://arabic.sputniknews.com/20211231/أسوأ-فطور-يسرع-عملية-الشيخوخة-1054786210.html
أسوأ فطور يسرع عملية الشيخوخة
أسوأ فطور يسرع عملية الشيخوخة
يمكن لبعض الأطعمة تسريع عملية الشيخوخة لجسم الإنسان. تتسارع أو تتباطأ حسب ما يأكله الشخص. حدد خبراء التغذية أكثر الأطعمة ضررًا التي يتناولها الناس في وجبة... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:08+0000
2021-12-31T09:10+0000
مجتمع
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يتسبب السكر الزائد في إنتاج الجسم لمنتجات نهائية للجليكيشن مرتبطة بشيخوخة الجلد.يمكن أن يؤدي تناول أطعمة الإفطار الغنية بالسكر إلى تسريع عملية الشيخوخة ويؤدي إلى تغييرات صحية أخرى غير مرغوب فيها.مع تقدم العمر، يخضع الجسم تدريجياً للعديد من التغييرات. على سبيل المثال، عندما تبدأ الأوعية الدموية والشرايين في فقدان مرونتها وتيبس جدرانها، تتغير صحة القلب. بمرور الوقت، تصبح العظام هشة وتفقد العضلات مرونتها الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، كل عام، تصبح التغييرات الخطيرة في أداء الجهاز الهضمي، وكذلك الاضطرابات الأيضية، أكثر وضوحًا، حسب إيت ذيس نوت ذات.في حين أن هذه التغييرات طبيعية ولا يمكن تجنبها في النهاية، إلا أن هناك بعض التغييرات الغذائية التي يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة وتساعد الشخص على الحفاظ على صحته وشبابه وإطالة أمدهما مع تقدمهم في العمر. لكن كيف تعرف أي الأطعمة يمكن أن تساعد في ذلك، وأيها يمكن أن يضر أكثر؟أحد أكثر أطعمة الإفطار غير الصحية في العالم، وفقًا لما قاله خبير التغذية كورتني دانجيلو، مؤلف كتاب GoWellness ، هو أحلى الأطعمة المصنوعة من الحبوب المطحونة، والتي عادة ما تكون مغطاة بالحليب.كيف تسرع الرقائق (الكورنفكلس) الحلوة من عملية الشيخوخةدعونا نواجه الأمر - الحبوب هي واحدة من أسرع وأرخص وأسهل أطعمة الإفطار لتناولها في الصباح. وعندما يكون الشخص مشغولًا دائمًا أو على الطريق، وليس لديه وقت لإعداد طعامه في الصباح، فإن تناول وجبة من الرقائق يعد خيارًا مغريًا، لأنه مريح وسريع للغاية.وقال الخبير: "تعد [السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة] من العوامل الرئيسية المساهمة في الالتهابات، وكلما زاد استهلاكك لها، زادت احتمالية زيادة الوزن، والإصابة بالتهاب مزمن منخفض الدرجة، وتدهور صحة الأمعاء. وكل هذا يمكن أن يسرع من عملية الشيخوخة - أكثر بكثير مما نود".ماذا نأكل على الإفطار بدلاً من الرقائقبدلاً من الحبوب السكرية، يوصي دانجيلو بإضافة بعض الأطعمة المضادة للالتهابات إلى وجبتك الصباحية."أوصي بالانتقال إلى دقيق الشوفان، وأفضل شيء في دقيق الشوفان هو أنه يمكنك إضافة أي من المكونات الصحية التي تريدها حتى يتمكن جسمك من الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها. على سبيل المثال، يمكنك إضافة بروتين مصل اللبن إلى وعاء من دقيق الشوفان للشبع، أو الفواكه لمضادات الأكسدة، أو بذور الكتان كمصدر لأحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، والتي تعتبر مهمة لصحة القلب والدماغ. في الواقع، الأمر كله يتعلق بإيجاد المكونات الصحيحة للنظام الغذائي الذي تريد اتباعه".
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أسوأ فطور يسرع عملية الشيخوخة

09:08 GMT 31.12.2021 (تم التحديث: 09:10 GMT 31.12.2021)
© Photo / Pixabay / StockSnap فطور
فطور - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Photo / Pixabay / StockSnap
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يمكن لبعض الأطعمة تسريع عملية الشيخوخة لجسم الإنسان. تتسارع أو تتباطأ حسب ما يأكله الشخص. حدد خبراء التغذية أكثر الأطعمة ضررًا التي يتناولها الناس في وجبة الإفطار.
يتسبب السكر الزائد في إنتاج الجسم لمنتجات نهائية للجليكيشن مرتبطة بشيخوخة الجلد.
يمكن أن يؤدي تناول أطعمة الإفطار الغنية بالسكر إلى تسريع عملية الشيخوخة ويؤدي إلى تغييرات صحية أخرى غير مرغوب فيها.
مع تقدم العمر، يخضع الجسم تدريجياً للعديد من التغييرات. على سبيل المثال، عندما تبدأ الأوعية الدموية والشرايين في فقدان مرونتها وتيبس جدرانها، تتغير صحة القلب. بمرور الوقت، تصبح العظام هشة وتفقد العضلات مرونتها الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، كل عام، تصبح التغييرات الخطيرة في أداء الجهاز الهضمي، وكذلك الاضطرابات الأيضية، أكثر وضوحًا، حسب إيت ذيس نوت ذات.
في حين أن هذه التغييرات طبيعية ولا يمكن تجنبها في النهاية، إلا أن هناك بعض التغييرات الغذائية التي يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة وتساعد الشخص على الحفاظ على صحته وشبابه وإطالة أمدهما مع تقدمهم في العمر. لكن كيف تعرف أي الأطعمة يمكن أن تساعد في ذلك، وأيها يمكن أن يضر أكثر؟
أحد أكثر أطعمة الإفطار غير الصحية في العالم، وفقًا لما قاله خبير التغذية كورتني دانجيلو، مؤلف كتاب GoWellness ، هو أحلى الأطعمة المصنوعة من الحبوب المطحونة، والتي عادة ما تكون مغطاة بالحليب.

كيف تسرع الرقائق (الكورنفكلس) الحلوة من عملية الشيخوخة

دعونا نواجه الأمر - الحبوب هي واحدة من أسرع وأرخص وأسهل أطعمة الإفطار لتناولها في الصباح. وعندما يكون الشخص مشغولًا دائمًا أو على الطريق، وليس لديه وقت لإعداد طعامه في الصباح، فإن تناول وجبة من الرقائق يعد خيارًا مغريًا، لأنه مريح وسريع للغاية.
لسوء الحظ، يحذر دانجيلو من أن هذه الأطعمة غالبًا ما تحتوي على مكونات مثل السكر المضاف والدقيق المكرر الذي يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة أسرع. وجدت مقالة مراجعة عام 2015 في مجلة Skin Therapy Letters ، وهي مجلة للأمراض الجلدية، أن هناك أدلة كثيرة على أن السكر المضاف الزائد في النظام الغذائي يتسبب في إنتاج الجسم لمنتجات نهائية للجليكيشن (AGEs) مرتبطة بشيخوخة الجلد.
وقال الخبير: "تعد [السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة] من العوامل الرئيسية المساهمة في الالتهابات، وكلما زاد استهلاكك لها، زادت احتمالية زيادة الوزن، والإصابة بالتهاب مزمن منخفض الدرجة، وتدهور صحة الأمعاء. وكل هذا يمكن أن يسرع من عملية الشيخوخة - أكثر بكثير مما نود".

ماذا نأكل على الإفطار بدلاً من الرقائق

بدلاً من الحبوب السكرية، يوصي دانجيلو بإضافة بعض الأطعمة المضادة للالتهابات إلى وجبتك الصباحية.
"أوصي بالانتقال إلى دقيق الشوفان، وأفضل شيء في دقيق الشوفان هو أنه يمكنك إضافة أي من المكونات الصحية التي تريدها حتى يتمكن جسمك من الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها. على سبيل المثال، يمكنك إضافة بروتين مصل اللبن إلى وعاء من دقيق الشوفان للشبع، أو الفواكه لمضادات الأكسدة، أو بذور الكتان كمصدر لأحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، والتي تعتبر مهمة لصحة القلب والدماغ. في الواقع، الأمر كله يتعلق بإيجاد المكونات الصحيحة للنظام الغذائي الذي تريد اتباعه".
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