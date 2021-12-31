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أكثر من 40 ألف إصابة كورونا تعصف بتركيا ورسالة تحذير من وزير الصحة
أكثر من 40 ألف إصابة كورونا تعصف بتركيا ورسالة تحذير من وزير الصحة
أعلنت تركيا عن تسجيل 40786 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان الماضي. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T18:12+0000
2021-12-31T18:12+0000
تركيا
فيروس كورونا
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وحذر وزير الصحة من أن "المتحور أوميكرون أصبح مهيمنا مع احتفال الأتراك بليلة رأس السنة الجديدة دون قيود".ونشر وزير الصحة فخر الدين قوجة عبر حسابه على تويتر ما وصفه بأنه "تحذير" العام الجديد: "على الرغم من عدم وجود قيود، نوصيكم بالتصرف كما لو كانت موجودة".وقررت السلطات التركية، يوم أمس الخميس، البدء في استخدام اللقاح المحلي للوقاية من كوفيد-19 (توركوفاك) في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.وقالت رويترز إن القرار ببدء استخدام لقاح "توركوفاك" جاء في أعقاب زيادة سريعة في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، فيما أعطت تركيا لسكانها أكثر من 130 مليون جرعة من لقاحي سينوفاك وفايزر-بيونتيك كما بدأت في منح الجرعات المعززة.واجتمع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مع المجلس العلمي لمكافحة فيروس كورونا في البلاد الأربعاء، لمناقشة مسألتي استخدام توركوفاك وزيادة الإصابات، بعد تلقيه الجرعة المعززة من اللقاح المحلي، لكنه قال إنه لا يتم حاليا النظر في أي قيود جديدة.
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تركيا, فيروس كورونا

أكثر من 40 ألف إصابة كورونا تعصف بتركيا ورسالة تحذير من وزير الصحة

18:12 GMT 31.12.2021
© flickr.com / Jorge Franganilloأنقرة
أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© flickr.com / Jorge Franganillo
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أعلنت تركيا عن تسجيل 40786 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان الماضي.
وحذر وزير الصحة من أن "المتحور أوميكرون أصبح مهيمنا مع احتفال الأتراك بليلة رأس السنة الجديدة دون قيود".

ونشر وزير الصحة فخر الدين قوجة عبر حسابه على تويتر ما وصفه بأنه "تحذير" العام الجديد: "على الرغم من عدم وجود قيود، نوصيكم بالتصرف كما لو كانت موجودة".

وقررت السلطات التركية، يوم أمس الخميس، البدء في استخدام اللقاح المحلي للوقاية من كوفيد-19 (توركوفاك) في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.
وقالت رويترز إن القرار ببدء استخدام لقاح "توركوفاك" جاء في أعقاب زيادة سريعة في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، فيما أعطت تركيا لسكانها أكثر من 130 مليون جرعة من لقاحي سينوفاك وفايزر-بيونتيك كما بدأت في منح الجرعات المعززة.
واجتمع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مع المجلس العلمي لمكافحة فيروس كورونا في البلاد الأربعاء، لمناقشة مسألتي استخدام توركوفاك وزيادة الإصابات، بعد تلقيه الجرعة المعززة من اللقاح المحلي، لكنه قال إنه لا يتم حاليا النظر في أي قيود جديدة.
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