https://arabic.sputniknews.com/20211231/الأمم-المتحدة-تدعو-الحكومة-اليمنية-للسماح-بإدخال-معدات-الاتصالات-لمطار-صنعاء-1054806048.html

الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية للسماح بإدخال معدات الاتصالات لمطار صنعاء

الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية للسماح بإدخال معدات الاتصالات لمطار صنعاء

دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى السماح على وجه السرعة بدخول معدات اتصالات ضرورية لمطار صنعاء الدولي الخاضع لجماعة... 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T19:46+0000

2021-12-31T19:46+0000

2021-12-31T19:46+0000

اليمن

الأمم المتحدة

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وأكد بيان صادر عن ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن اليوم الجمعة، أن "هذه المعدات ضرورية لضمان أقصى درجات السلامة والاستخدام الآمن للرحلات الإنسانية واستمرار عمليات الإغاثة في اليمن".وأشار البيان، إلى أن "معدات الاتصالات في مطار صنعاء تعرضت لمشاكل فنية، وأن أطقم الرحلات الإنسانية أبلغت على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، عن 10 حالات على الأقل لم يتمكنوا فيها من الاتصال ببرج المراقبة الجوية في المطار، أو كانت لديهم اتصالات غير واضحة، وهو وضع يحتمل أن يكون خطيراً".ونوه إلى أن "هيئة الطيران المدني والأرصاد التابعة للحوثيين، اشترت معدات جديدة لبرج المراقبة في عام 2019 وأن الأمم المتحدة وافقت على نقلها إلى مطار صنعاء".وأشار البيان إلى أن "لجنة الإجلاء والعمليات الإنسانية التابعة للتحالف بقيادة السعودية تحققت من محتويات الشحنة في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها لم تأذن بالنقل، على الرغم من عدة طلبات قدمتها الأمم المتحدة".وأكد البيان "الحاجة لموافقة الحكومة اليمنية الشرعية".كما دعا غريسلي، جماعة الحوثي التي تسيطر على غالبية المناطق الحضرية الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية شمالي البلاد، إلى "الامتناع عن تعليق رحلاتها الإنسانية المستقبلية إلى مطار صنعاء الدولي".وكانت جماعة الحوثي في اليمن قد أعلنت مساء الاثنين استئناف رحلات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إلى مطار صنعاء الدولي بشكل مؤقت وذلك بعد أسبوع من إعلانها أن المطار بات خارج الخدمة بعد تعرضه لضربات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي قال إنه "هاجم فقط أهدافا عسكرية في المطار تستخدم لشن هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف داخل أراضي المملكة".واتهم المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، يوم الأحد جماعة الحوثي "باستخدام مطار صنعاء قاعدة عسكرية لشن الهجمات على المملكة. وينفي الحوثيون ذلك".

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اليمن, الأمم المتحدة