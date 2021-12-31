https://arabic.sputniknews.com/20211231/وكالة-مقاتلات-سعودية-قصفت-بالخطأ-مواقع-قوات-حليفة-وأوقعت-عدة-قتلى-1054802300.html

وكالة: مقاتلات التحالف قصفت بالخطأ معسكر قوات يمنية حليفة وأوقعت عدة قتلى

وكالة: مقاتلات التحالف قصفت بالخطأ معسكر قوات يمنية حليفة وأوقعت عدة قتلى

قال مسؤولون عسكريون يمنيون، الجمعة، إن مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قصفت بالخطأ معسكرا للقوات اليمنية الموالية للحكومة، ما أسفر عن مقتل 12... 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T16:02+0000

2021-12-31T16:02+0000

2021-12-31T16:44+0000

العالم العربي

اليمن

التحالف العربي

أنصار الله

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم إن الغارة التي شنها التحالف أمس الخميس في محافظة شبوة أسفرت أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 8 جنود يمنيين آخرين من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تنضوي تحت لواء التحالف بقيادة السعودية.وذكرت الوكالة أنها حاولت التواصل مع المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، لكنه لم يرد على مكالمات ورسائل عديدة طلبا للتعقيب.وكان مصدر عسكري قال لوكالة "سبوتنيك"، أمس الخميس، إن 4 جنود من قوات العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، قتلوا وأصيب 7 آخرون؛ إثر قصف يعتقد أنه بصاروخ باليستي لجماعة "أنصار الله"، استهدف معسكر خمومة بمديرية مَرخة السفلى، غرب شبوة، لكن لم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن ذلك.وعادة لا تحجم الجماعة عن إعلان مسؤوليتها عن الضربات المختلفة، فما يشير على ما يبدو إلى أنها لم تقصف المعسكر.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء، أواخر 2014.

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https://arabic.sputniknews.com/20211230/مقتل-150-مسلحا-من-أنصار-الله-في-عمليات-للتحالف-العربي-استهدفت-مأرب-1054765731.html

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العالم العربي, اليمن, التحالف العربي, أنصار الله