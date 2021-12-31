التحالف العربي يعلن تنفيذ 19 عملية في مأرب وقتل 100 عنصر من "أنصار الله"

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف إنه نفذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأضاف أن العمليات أسفرت عن تدمير (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (100) عنصر إرهابي. حسب تعبيره.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.