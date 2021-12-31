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التحالف العربي يعلن تنفيذ 19 عملية في مأرب وقتل 100 عنصر من "أنصار الله"
التحالف العربي يعلن تنفيذ 19 عملية في مأرب وقتل 100 عنصر من "أنصار الله"
أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، مقتل 100 عنصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) خلال عمليات عسكرية في محافظة مأرب اليمنية. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T13:30+0000
2021-12-31T13:30+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف إنه نفذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأضاف أن العمليات أسفرت عن تدمير (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (100) عنصر إرهابي. حسب تعبيره.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/التحالف-العربي-يدعو-المدنيين-لإخلاء-معسكر-السوادية-بمحافظة-البيضاء-اليمنية-1054776528.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, السعودية

التحالف العربي يعلن تنفيذ 19 عملية في مأرب وقتل 100 عنصر من "أنصار الله"

13:30 GMT 31.12.2021
© Sputnik . Stringerقصف العاصمة اليمنية صنعاء
قصف العاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Stringer
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أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، مقتل 100 عنصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) خلال عمليات عسكرية في محافظة مأرب اليمنية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف إنه نفذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضاف أن العمليات أسفرت عن تدمير (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (100) عنصر إرهابي. حسب تعبيره.
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
التحالف العربي يدعو المدنيين لإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية
أمس, 18:33 GMT
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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