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https://arabic.sputniknews.com/20211231/الخارجية-المجرية-غازبروم-لم-تنتهك-التزاماتها-بشأن-إمدادات-الغاز-لأوروبا--1054782081.html
الخارجية المجرية: غازبروم لم تنتهك التزاماتها بشأن إمدادات الغاز لأوروبا
الخارجية المجرية: غازبروم لم تنتهك التزاماتها بشأن إمدادات الغاز لأوروبا
قال وزير الخارجية المجري بيوتر سيارتو إنه لم تصادف أي جهة في أوروبا انتهاكًا لعقود إمداد الغاز الخاصة بشركة غازبروم. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T05:41+0000
2021-12-31T05:41+0000
روسيا
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وأكد: "لطالما كانت غازبروم شريكًا موثوقًا به للمجر، تم الوفاء بجميع العقود والشروط وأحجام الإمدادات. وبقدر ما أعلم، لم يشكُ أحد في أوروبا من أن شركة غازبروم قد انتهكت التزاماتها بتوريد الغاز، روسيا تلتزم بالعقود التي توقعها غازبروم مع شركاء أوروبيين".وتابع: "أفهم أنه من السهل جدًا على السياسيين إلقاء اللوم على بلد أو شخص ما من أجل إعفاء أنفسهم من المسؤولية، أعلم أن كل شيء أكثر تعقيدًا مما يعتقده بعض الزملاء الأوروبيين، يمكنني القول من تجربتي إنه ليس من السهل أن تتوصل إلى اتفاق مع غازبروم، لكن عندما توافق، يمكنك أن تتأكد من تنفيذ الاتفاقية".
https://arabic.sputniknews.com/20211225/غازبروم-الروسية-تنفي-مسؤوليتها-عن-نقص-إمدادات-الغاز-في-أوروبا-1054561175.html
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روسيا

الخارجية المجرية: غازبروم لم تنتهك التزاماتها بشأن إمدادات الغاز لأوروبا

05:41 GMT 31.12.2021
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورغازبروم
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Alexey Filippov
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قال وزير الخارجية المجري بيوتر سيارتو إنه لم تصادف أي جهة في أوروبا انتهاكًا لعقود إمداد الغاز الخاصة بشركة غازبروم.
وأكد: "لطالما كانت غازبروم شريكًا موثوقًا به للمجر، تم الوفاء بجميع العقود والشروط وأحجام الإمدادات. وبقدر ما أعلم، لم يشكُ أحد في أوروبا من أن شركة غازبروم قد انتهكت التزاماتها بتوريد الغاز، روسيا تلتزم بالعقود التي توقعها غازبروم مع شركاء أوروبيين".

وأضاف: "إن الشكاوى ضد روسيا من بعض السياسيين الأوروبيين والاتهامات بأزمة الطاقة قد تكون مرتبطة برفض إمدادات إضافية، لكن هذه مسألة تجارة".

وتابع: "أفهم أنه من السهل جدًا على السياسيين إلقاء اللوم على بلد أو شخص ما من أجل إعفاء أنفسهم من المسؤولية، أعلم أن كل شيء أكثر تعقيدًا مما يعتقده بعض الزملاء الأوروبيين، يمكنني القول من تجربتي إنه ليس من السهل أن تتوصل إلى اتفاق مع غازبروم، لكن عندما توافق، يمكنك أن تتأكد من تنفيذ الاتفاقية".
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
غازبروم الروسية تنفي مسؤوليتها عن نقص إمدادات الغاز في أوروبا
25 ديسمبر, 21:11 GMT
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