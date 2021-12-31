الخارجية المجرية: غازبروم لم تنتهك التزاماتها بشأن إمدادات الغاز لأوروبا

وأكد: "لطالما كانت غازبروم شريكًا موثوقًا به للمجر، تم الوفاء بجميع العقود والشروط وأحجام الإمدادات. وبقدر ما أعلم، لم يشكُ أحد في أوروبا من أن شركة غازبروم قد انتهكت التزاماتها بتوريد الغاز، روسيا تلتزم بالعقود التي توقعها غازبروم مع شركاء أوروبيين".وتابع: "أفهم أنه من السهل جدًا على السياسيين إلقاء اللوم على بلد أو شخص ما من أجل إعفاء أنفسهم من المسؤولية، أعلم أن كل شيء أكثر تعقيدًا مما يعتقده بعض الزملاء الأوروبيين، يمكنني القول من تجربتي إنه ليس من السهل أن تتوصل إلى اتفاق مع غازبروم، لكن عندما توافق، يمكنك أن تتأكد من تنفيذ الاتفاقية".
قال وزير الخارجية المجري بيوتر سيارتو إنه لم تصادف أي جهة في أوروبا انتهاكًا لعقود إمداد الغاز الخاصة بشركة غازبروم.
وأكد: "لطالما كانت غازبروم شريكًا موثوقًا به للمجر، تم الوفاء بجميع العقود والشروط وأحجام الإمدادات. وبقدر ما أعلم، لم يشكُ أحد في أوروبا من أن شركة غازبروم قد انتهكت التزاماتها بتوريد الغاز، روسيا تلتزم بالعقود التي توقعها غازبروم مع شركاء أوروبيين".
وأضاف: "إن الشكاوى ضد روسيا من بعض السياسيين الأوروبيين والاتهامات بأزمة الطاقة قد تكون مرتبطة برفض إمدادات إضافية، لكن هذه مسألة تجارة".
وتابع: "أفهم أنه من السهل جدًا على السياسيين إلقاء اللوم على بلد أو شخص ما من أجل إعفاء أنفسهم من المسؤولية، أعلم أن كل شيء أكثر تعقيدًا مما يعتقده بعض الزملاء الأوروبيين، يمكنني القول من تجربتي إنه ليس من السهل أن تتوصل إلى اتفاق مع غازبروم، لكن عندما توافق، يمكنك أن تتأكد من تنفيذ الاتفاقية".