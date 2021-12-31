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https://arabic.sputniknews.com/20211231/العثور-على-نحو-100-تمثال-لبوذا-في-أحد-الجروف-شمالي-الصين-1054797159.html
العثور على نحو 100 تمثال لبوذا في أحد الجروف شمالي الصين
العثور على نحو 100 تمثال لبوذا في أحد الجروف شمالي الصين
أعلن معهد علم الآثار المحلي في مقاطعة شانشي شمالي الصين، العثور على نحو 100 تمثال لبوذا نُحتت في أحد الجروف بالمقاطعة. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T13:32+0000
2021-12-31T13:32+0000
2021-12-31T13:32+0000
العالم
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وأفادت وكالة "شنخوا" الصينية، أن أعمال نحت التماثيل المكتشفة بدأت في عهد أسرة تانغ (618-907)، على طول وجه جرف بطول نحو 30 مترا، وبارتفاع أقصى يبلغ 11 متراً فوق مستوى الأرض.وأضاف باي أن التماثيل توفر معلومات هامة لدراسة تطور هندسة النحت في عهد تانغ.ويقع الجُرف المعني على الضفة الشرقية لنهر "فنخه" على بعد 7 كيلومترات من مدينة هوهتشو في المقاطعة.هذا وعثر علماء آثار صينيون في وقت سابق، على أطلال تعود لورشة مخصصة لصنع الملح، تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907) في حي دونغلي ببلدية تيانجين شمالي الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/اكتشاف-ورشة-لصنع-الملح-تعود-للقرن-السابع-شمالي-الصين-1054788094.html
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العالم
العثور على نحو 100 تمثال لبوذا في أحد الجروف شمالي الصين
أعلن معهد علم الآثار المحلي في مقاطعة شانشي شمالي الصين، العثور على نحو 100 تمثال لبوذا نُحتت في أحد الجروف بالمقاطعة.
وأفادت وكالة "شنخوا" الصينية، أن أعمال نحت التماثيل المكتشفة بدأت في عهد أسرة تانغ (618-907)، على طول وجه جرف بطول نحو 30 مترا، وبارتفاع أقصى يبلغ 11 متراً فوق مستوى الأرض.
وقال باي شو تشانغ، الموظف في المعهد المذكور، إن "إجمالي 300 تمثال بوذا نُحتت في أكثر من 70 محرابا في الجرف، برز ثلثها تقريبا على إثر جهود التنقيب التي أجريت مؤخرا".
وأضاف باي أن
التماثيل توفر معلومات هامة
لدراسة تطور هندسة النحت في عهد تانغ.
ويقع الجُرف المعني على الضفة الشرقية لنهر "فنخه" على بعد 7 كيلومترات من مدينة هوهتشو في المقاطعة.
هذا وعثر علماء آثار صينيون في وقت سابق، على أطلال تعود لورشة مخصصة لصنع الملح، تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907) في حي دونغلي ببلدية تيانجين شمالي الصين.