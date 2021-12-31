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العراق... توقيف ضباط على خلفية مجزرة راح ضحيتها 20 مدنيا
العراق... توقيف ضباط على خلفية مجزرة راح ضحيتها 20 مدنيا
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق (تابعة لوزارة الدفاع)، توقيف عدد من الضباط على خلفية مجزرة جبلة التي وقعت أمس في محافظة بابل وسط البلاد وراح ضحيتها ما يزيد... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T18:05+0000
2021-12-31T18:32+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان على تويتر مساء اليوم الجمعة، إن القائد العام لقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في القضية بالتنسيق مع محكمة استئناف بابل وذلك بهدف الوقوف على ملابساتها ومحاسبة المقصرين.وأضافت: "تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمر فيه".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قرر وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، التحقيق مع قائد شرطة بابل.وأفادت "واع"، نقلا عن مصدر أمني، بأن الغانمي، استدعى قائد شرطة بابل على خلفية مجزرة جبلة.وكان محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، قال اليوم الجمعة، إن مجزرة منطقة جبلة التابعة لمحافظة بابل التي أودت بحياة 20 شخصاً معظمهم من عائلة واحدة "جنائية وليست حادثة إرهابية"، مؤكدا إلى أن المتهم كان مطلوبا من قبل محاكم بغداد.وفيما يتعلق بتفاصيل المجزرة قال المحافظ لشبكة رووداو الإعلامية: "الاستخبارات طلبت إسنادا من القوات الأمنية، وحصل تبادل إطلاق النار، وتفاجأت فيما بعد القوات الأمنية بعد الدخول إلى مقر الحادث بوجود عدد من الضحايا".إلا أن شقيقة القتيل المطلوب أكدت للشبكة ذاتها، أن شقيقها "لم يكن مطلوباً وفق المادة 4 إرهاب، ووضعه المادي متردي"، متهمة القوات الأمنية بارتكاب المجزرة.وقالت : "أرسلوا 50 همرا (سيارة همر) يوم أمس، ودفاعا عن النفس حدثت اشتباكات مع القوات الأمنية".واتهمت نسيب شقيقها الذي يعمل مع القوات الأمنية في العاصمة بغداد باستقدام القوة على خلفية مشكلة عائلية بينهما.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/العراق-التحقيق-مع-قائد-شرطة-بابل-بسبب-مجزرة-جبلة-1054791192.html
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أخبار العراق اليوم, العراق

العراق... توقيف ضباط على خلفية مجزرة راح ضحيتها 20 مدنيا

18:05 GMT 31.12.2021 (تم التحديث: 18:32 GMT 31.12.2021)
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق (تابعة لوزارة الدفاع)، توقيف عدد من الضباط على خلفية مجزرة جبلة التي وقعت أمس في محافظة بابل وسط البلاد وراح ضحيتها ما يزيد عن 20 قتيلا.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان على تويتر مساء اليوم الجمعة، إن القائد العام لقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في القضية بالتنسيق مع محكمة استئناف بابل وذلك بهدف الوقوف على ملابساتها ومحاسبة المقصرين.
وأضافت: "تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمر فيه".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قرر وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، التحقيق مع قائد شرطة بابل.
وأفادت "واع"، نقلا عن مصدر أمني، بأن الغانمي، استدعى قائد شرطة بابل على خلفية مجزرة جبلة.
وكان محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، قال اليوم الجمعة، إن مجزرة منطقة جبلة التابعة لمحافظة بابل التي أودت بحياة 20 شخصاً معظمهم من عائلة واحدة "جنائية وليست حادثة إرهابية"، مؤكدا إلى أن المتهم كان مطلوبا من قبل محاكم بغداد.
الشرطة المحلية في كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
العراق... التحقيق مع قائد شرطة بابل بسبب مجزرة جبلة
11:03 GMT
وفيما يتعلق بتفاصيل المجزرة قال المحافظ لشبكة رووداو الإعلامية: "الاستخبارات طلبت إسنادا من القوات الأمنية، وحصل تبادل إطلاق النار، وتفاجأت فيما بعد القوات الأمنية بعد الدخول إلى مقر الحادث بوجود عدد من الضحايا".
إلا أن شقيقة القتيل المطلوب أكدت للشبكة ذاتها، أن شقيقها "لم يكن مطلوباً وفق المادة 4 إرهاب، ووضعه المادي متردي"، متهمة القوات الأمنية بارتكاب المجزرة.
وقالت : "أرسلوا 50 همرا (سيارة همر) يوم أمس، ودفاعا عن النفس حدثت اشتباكات مع القوات الأمنية".
واتهمت نسيب شقيقها الذي يعمل مع القوات الأمنية في العاصمة بغداد باستقدام القوة على خلفية مشكلة عائلية بينهما.
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