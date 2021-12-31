https://arabic.sputniknews.com/20211231/تونس-زوجة-نائب-رئيس-النهضة-تخشى-على-زوجها-من-القتل-بعد-اختطافه-فيديو-1054801858.html

تونس... زوجة نائب رئيس النهضة تخشى على زوجها من القتل بعد "اختطافه"... فيديو

تونس... زوجة نائب رئيس النهضة تخشى على زوجها من القتل بعد "اختطافه"... فيديو

قالت زوجة نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة التونسية، إنها تخشى على زوجها من التعرض للقتل، عقب إعلان الحركة "اختطافه" صباح اليوم الجمعة. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T15:53+0000

2021-12-31T15:53+0000

2021-12-31T15:53+0000

أخبار تونس اليوم

حركة النهضة

راشد الغنوشي

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وقالت المحامية سعيدة العكرمي لإذاعة شمس آف آم، إن نور الدين البحيري تعرض أمام منزله للتعنيف لدى عملية نقله لالقامة الجبرية، كما تعرضت هي للضرب واختطاف هاتفها الخاص.وأضافت أنها تواصلت مع جميع الجهات الأمنية في البلاد، التي نفت أن يكون زوجها محتجزا لديها، متهمة الرئيس قيس سعيد باختطافه.من جانبه، قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المعلقة إن "اختطاف" البحيري يعيد البلاد إلى "سلوك دولة الاستبداد".وأضاف الغنوشي في بيان على حسابه بموقع فيسبوك أن رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان): "تؤكد أن محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع فى معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قالت حركة النهضة التونسية في بيان نشرته عبر فيسبوك: "تم صبيحة هذا اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان الأستاذ نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني وتم واقتياده لجهة غير معلومة".وأفادت الحركة في بيانها بأنه خلال عملية الخطف تم تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته.وأعرب البيان عن استنكار حركة النهضة بشدة لهذه السابقة واصفا إياها بالخطيرة والتي "تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة"، على حد تعبير البيان.

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أخبار تونس اليوم, حركة النهضة, راشد الغنوشي