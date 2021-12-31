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https://arabic.sputniknews.com/20211231/قاديروف-لو-تلقيت-تعليمات-لكنت-قد-حللت-القضية-الأوكرانية-منذ-زمن-بعيد-1054793052.html
قاديروف: لو تلقيت تعليمات لكنت قد حللت القضية الأوكرانية منذ زمن بعيد
قاديروف: لو تلقيت تعليمات لكنت قد حللت القضية الأوكرانية منذ زمن بعيد
قال رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، إنه إذا استمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتباع سياسة مناهضة لروسيا، فسوف يتوجب ضم أوكرانيا إلى روسيا. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T11:48+0000
2021-12-31T11:48+0000
روسيا
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وقال قاديروف في مؤتمر صحفي في غروزني: "الأوكرانيون شعبنا، هذه أرضنا. هذا رأيي".وقال أيضا إنه كان سيحل "القضية" الأوكرانية بنفسه منذ زمن بعيد، لو تلقى التعليمات المناسبة. ووفقا له، فإن الدول الغربية معنية بفتح قواعدها العسكرية في أوكرانيا وبالتالي إملاء الشروط على روسيا.وأعرب رئيس الشيشان عن ثقته في أن الزعيم الروسي لن يسمح بتحقيق مثل هذه الخطط.أطلق قاديروف على نفسه لقب "المشاة"، وهو مستعد "لتنفيذ أي أمر على الإطلاق دون مشاكل"، لأن "سلامة وأمن الدولة وشعبنا هما الأهم"، على حد قوله.
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قاديروف: لو تلقيت تعليمات لكنت قد حللت القضية الأوكرانية منذ زمن بعيد

11:48 GMT 31.12.2021
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رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Said Tzarnaev
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قال رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، إنه إذا استمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتباع سياسة مناهضة لروسيا، فسوف يتوجب ضم أوكرانيا إلى روسيا.
وقال قاديروف في مؤتمر صحفي في غروزني: "الأوكرانيون شعبنا، هذه أرضنا. هذا رأيي".
وقال أيضا إنه كان سيحل "القضية" الأوكرانية بنفسه منذ زمن بعيد، لو تلقى التعليمات المناسبة. ووفقا له، فإن الدول الغربية معنية بفتح قواعدها العسكرية في أوكرانيا وبالتالي إملاء الشروط على روسيا.
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية .. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2021
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وأعرب رئيس الشيشان عن ثقته في أن الزعيم الروسي لن يسمح بتحقيق مثل هذه الخطط.
أطلق قاديروف على نفسه لقب "المشاة"، وهو مستعد "لتنفيذ أي أمر على الإطلاق دون مشاكل"، لأن "سلامة وأمن الدولة وشعبنا هما الأهم"، على حد قوله.
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