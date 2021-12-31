https://arabic.sputniknews.com/20211231/قاديروف-لو-تلقيت-تعليمات-لكنت-قد-حللت-القضية-الأوكرانية-منذ-زمن-بعيد-1054793052.html

قاديروف: لو تلقيت تعليمات لكنت قد حللت القضية الأوكرانية منذ زمن بعيد

قاديروف: لو تلقيت تعليمات لكنت قد حللت القضية الأوكرانية منذ زمن بعيد

قال رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، إنه إذا استمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتباع سياسة مناهضة لروسيا، فسوف يتوجب ضم أوكرانيا إلى روسيا. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T11:48+0000

2021-12-31T11:48+0000

2021-12-31T11:48+0000

روسيا

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وقال قاديروف في مؤتمر صحفي في غروزني: "الأوكرانيون شعبنا، هذه أرضنا. هذا رأيي".وقال أيضا إنه كان سيحل "القضية" الأوكرانية بنفسه منذ زمن بعيد، لو تلقى التعليمات المناسبة. ووفقا له، فإن الدول الغربية معنية بفتح قواعدها العسكرية في أوكرانيا وبالتالي إملاء الشروط على روسيا.وأعرب رئيس الشيشان عن ثقته في أن الزعيم الروسي لن يسمح بتحقيق مثل هذه الخطط.أطلق قاديروف على نفسه لقب "المشاة"، وهو مستعد "لتنفيذ أي أمر على الإطلاق دون مشاكل"، لأن "سلامة وأمن الدولة وشعبنا هما الأهم"، على حد قوله.

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روسيا