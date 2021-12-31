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https://arabic.sputniknews.com/20211231/لجنة-أطباء-السودان-المركزية-ارتقاء-شهيد-خامس-بعبوة-غاز-مباشرة-في-الصدر-1054796077.html
لجنة أطباء السودان المركزية: ارتقاء شهيد خامس بعبوة غاز مباشرة في الصدر
لجنة أطباء السودان المركزية: ارتقاء شهيد خامس بعبوة غاز مباشرة في الصدر
أكدت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين ارتقاء "شهيد" خامس في احتجاجات اليوم الجمعة بالعاصمة السودانية الخرطوم. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T13:11+0000
2021-12-31T13:11+0000
2021-12-31T13:11+0000
مظاهرات
أخبار السودان اليوم
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وحسب بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت "ارتقت قبل قليل روح شهيد مجهول الهوية إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع مباشرة في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية".وأوضحت اللجنة أن العبوة التي أصابت القتيل مباشرة في الصدر "أدت لتهتك أنسجة الرئة خلال مشاركته في مليونية 30 ديسمبر في مواكب مدينة الخرطوم".وأوضحت أن إضافة هذا العدد إلى السابقين يرفع "عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 53 شهيداً أعلاماً لثورة ديسمبر المجيدة، بينهم 11 شهيد في عهد الاتفاق الانقلابي الأخير".وطالب المتظاهرون الجيش بعدم لعب أي دور في الحكومة خلال الانتقال إلى انتخابات حرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مظاهرات, أخبار السودان اليوم
لجنة أطباء السودان المركزية: ارتقاء شهيد خامس بعبوة غاز مباشرة في الصدر
أكدت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين ارتقاء "شهيد" خامس في احتجاجات اليوم الجمعة بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وحسب بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت "ارتقت قبل قليل روح
شهيد مجهول الهوية
إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع مباشرة في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية".
وأوضحت اللجنة أن العبوة التي أصابت القتيل مباشرة في الصدر "
أدت لتهتك أنسجة
الرئة خلال مشاركته في مليونية 30 ديسمبر في مواكب مدينة الخرطوم".
ولفتت اللجنة إلى أن "عدد شهدائنا المؤكدين لدينا في مجزرة 30 ديسمبر 5 شهداءً كراماً طاهرةً أرواحهم".
وأوضحت أن إضافة هذا العدد إلى السابقين يرفع "عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 53 شهيداً أعلاماً لثورة ديسمبر المجيدة، بينهم 11 شهيد في عهد الاتفاق الانقلابي الأخير".
يشار إلى أن مظاهرات اليوم تعتبر الجولة الحادية عشرة من
المظاهرات الكبرى في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول الذي أطاح بعبد الله حمدوك ثم أعيد لمنصبه كرئيس للوزراء.
وطالب المتظاهرون الجيش بعدم لعب أي دور في الحكومة خلال الانتقال إلى انتخابات حرة.