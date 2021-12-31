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https://arabic.sputniknews.com/20211231/لحظة-دهس-شرطي-أمريكي-حاول-إيقاف-سيارة-فيديو-1054788258.html
لحظة دهس شرطي أمريكي حاول إيقاف سيارة... فيديو
لحظة دهس شرطي أمريكي حاول إيقاف سيارة... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة دهس شرطي أمريكي حاول إيقاف سيارة في مدينة نيويورك. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:53+0000
2021-12-31T09:53+0000
2021-12-31T09:53+0000
نادي الفيديو
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ويظهر في الفيديو الشرطي وجزء من جسده داخل سيارة بابها مفتوح، وبينما كان الشرطي يتحدث مع السائق قرر الأخير الانطلاق بالسيارة فجأة، وحملت السيارة الشرطي لبضعة أمتار قبل أن يسقط أسفلها وتدهسه.وأوضحت شرطة نيويورك في وقت لاحق أن ضابطين حاولا إيقاف مركبة بسبب انتهاء صلاحية ترخيصها، وكانت النتيجة هي حادث دهس أحد الضابطين، وهو ما تم توثيقه في المقطع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة دهس شرطي أمريكي حاول إيقاف سيارة... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة دهس شرطي أمريكي حاول إيقاف سيارة في مدينة نيويورك.
ويظهر في الفيديو الشرطي وجزء من جسده داخل سيارة بابها مفتوح، وبينما كان الشرطي يتحدث مع السائق قرر الأخير الانطلاق بالسيارة فجأة، وحملت السيارة الشرطي لبضعة أمتار قبل أن يسقط أسفلها وتدهسه.
وأوضحت شرطة نيويورك في وقت لاحق أن ضابطين حاولا إيقاف مركبة بسبب انتهاء صلاحية ترخيصها، وكانت النتيجة هي حادث دهس أحد الضابطين، وهو ما تم توثيقه في المقطع.