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https://arabic.sputniknews.com/20211231/محمد-بن-زايد-يجري-اتصالا-هاتفيا-بمقتدى-الصدر-1054804021.html
محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بمقتدى الصدر
محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بمقتدى الصدر
أجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، بحث القضايا المشتركة بين البلدين والتأكيد على... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T17:36+0000
2021-12-31T17:36+0000
2021-12-31T17:36+0000
محمد بن زايد
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
العراق
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وقال بيان للصدر، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن ابن زايد هنأ الأول على فوز الكتلة الصدرية بالانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.كما ناقش الجانبان "أهم القضايا المشتركة بين البلدين وسبل تدعيم التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والمنطقة".والاثنين الماضي، أقرت المحكمة الاتحادية في العراق نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، رافضة دعوى الطعن المقدمة بشأن إلغائها.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.وأمس الخميس، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، مجلس النواب الجديد، إلى عقد جلسته الأولى في التاسع من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، تمهيدا لتشكيل الحكومة.وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، جدد أمس الأول (الأربعاء)، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد بن زايد, أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر, العراق
محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بمقتدى الصدر
أجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، بحث القضايا المشتركة بين البلدين والتأكيد على بقاء العراق ضمن امتداده العربي.
وقال بيان للصدر، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (
واع
)، إن ابن زايد هنأ الأول على فوز الكتلة الصدرية بالانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما ناقش الجانبان "أهم القضايا المشتركة بين البلدين وسبل تدعيم التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والمنطقة".
وخلال الاتصال "تم التأكيد على بقاء العراق ضمن امتداده العربي وضرورة استمرار ودوام العلاقة بين البلدين".
والاثنين الماضي، أقرت
المحكمة الاتحادية
في العراق نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، رافضة دعوى الطعن المقدمة بشأن إلغائها.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.
وأمس الخميس، دعا الرئيس العراقي
برهم صالح
، مجلس النواب الجديد، إلى عقد جلسته الأولى في التاسع من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، تمهيدا لتشكيل الحكومة.
وكان زعيم التيار الصدري في العراق
مقتدى الصدر
، جدد أمس الأول (الأربعاء)، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.