وفاة إحدى أقصر النساء في العالم عن عمر يناهز 33 عامًا...فيديو وصور
© AFP 2021 / Peter Parks متنزه "مملكة الأقزام" (Dwarf Empire) في محافظة يونان في الصين
© AFP 2021 / Peter Parks
شكّلت أحجام الأفراد حول العالم مادة إعلامية وعلمية دسمة، حيث أن الإعلام يناقش سبل حياتهم ومصاعبها، فيما أن الأوساط العلمية تركز على الجوانب الجينية للتباين المفرط في أحجام البشر، فيما يصبح أغلبهم طي النسيان عند الوفاة.
وتوفيت التركية إليف كوجامان، إحدى أقصر النساء في العالم، عن عمر يناهز 33 عامًا، كما ذكرت صحيفة "الميرور" اليوم الجمعة.
Elif'i kaybettik!— Radyo 80 (@radyo80) December 30, 2021
Dünyanın en kısa boylu kadını ünvanı ile Guinness Rekorları Kitabına giren Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Elif Kocaman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. pic.twitter.com/A7UlQ4WyaI
ودخلت الفتاة، الثلاثاء، 28 ديسمبر/ كانون الأول ، وحدة العناية المركزة في مدينة قديرلي التركية، إلا أن حالتها تدهورت لاحقًا، وتوفيت كوجامان بسبب فشل أعضاء متعددة عن العمل بسبب الالتهاب الرئوي.
Türkiye'nin en kısa kadını olan Elif Kocaman, zatürre tedavisi gördüğü hastanede 33 yaşında hayatını kaybetti. #kpssailesi pic.twitter.com/PsZi5fUsjU— Mehmet (@dusunen_kpssli) December 30, 2021
ويشار إلى أنه في عام 2010 دخلت كوجامان في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أصغر امرأة على هذا الكوكب، وكان طول الفتاة 72.6 سم، وفي عام 2011، تم نقل اللقب إلى بريدجيت جوردان من الولايات المتحدة، حيث كانت الأمريكية أقصر بمقدار 3.6 سم، أما الآن فصاحبة الرقم القياسي هي جيوتي كيسانجي أمجي من الهند، حيث يبلغ طولها 62.8 سم.