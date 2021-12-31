https://arabic.sputniknews.com/20211231/وفاة-إحدى-أقصر-النساء-في-العالم-عن-عمر-يناهز-33-عامًافيديو-وصور-1054801451.html

وفاة إحدى أقصر النساء في العالم عن عمر يناهز 33 عامًا...فيديو وصور

وفاة إحدى أقصر النساء في العالم عن عمر يناهز 33 عامًا...فيديو وصور

شكّلت أحجام الأفراد حول العالم مادة إعلامية وعلمية دسمة، حيث أن الإعلام يناقش سبل حياتهم ومصاعبها، فيما أن الأوساط العلمية تركز على الجوانب الجينية للتباين... 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T15:40+0000

2021-12-31T15:40+0000

2021-12-31T15:40+0000

العالم

تركيا

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وتوفيت التركية إليف كوجامان، إحدى أقصر النساء في العالم، عن عمر يناهز 33 عامًا، كما ذكرت صحيفة "الميرور" اليوم الجمعة.ودخلت الفتاة، الثلاثاء، 28 ديسمبر/ كانون الأول ، وحدة العناية المركزة في مدينة قديرلي التركية، إلا أن حالتها تدهورت لاحقًا، وتوفيت كوجامان بسبب فشل أعضاء متعددة عن العمل بسبب الالتهاب الرئوي.ويشار إلى أنه في عام 2010 دخلت كوجامان في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أصغر امرأة على هذا الكوكب، وكان طول الفتاة 72.6 سم، وفي عام 2011، تم نقل اللقب إلى بريدجيت جوردان من الولايات المتحدة، حيث كانت الأمريكية أقصر بمقدار 3.6 سم، أما الآن فصاحبة الرقم القياسي هي جيوتي كيسانجي أمجي من الهند، حيث يبلغ طولها 62.8 سم.

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العالم, تركيا