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الهند تفرض قيودا مشددة في العاصمة بعد تفاقم إصابات "كوفيد 19"
الهند تفرض قيودا مشددة في العاصمة بعد تفاقم إصابات "كوفيد 19"
قالت هيئة إدارة الكوارث في دلهي، اليوم الثلاثاء، إن إقليم العاصمة الوطنية يدخل المستوى "الأصفر" من القيود بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد 19". 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T15:19+0000
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نيودلهي- سبوتنيك. سجلت العاصمة الهندية، أمس الاثنين، 331 حالة إصابة جديدة، وهي أعلى نسبة في ستة أشهر.وجاء في الإعلان: "وفقا للتوجيه، فإنه في إقليم العاصمة الوطنية دلهي (خارج مناطق الاحتواء)، يجب أن تكون الأنشطة المسموح بها أو المحظورة أو المقيدة على النحو المحدد في المستوى الأول (الأصفر) الصادر عن الإدارة".وبناء عليه، يجب أن يكون هناك حظر تجول ليلي على حركة الأشخاص خلال الفترة من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا (16:30 إلى 23:30 بتوقيت غرينتش) في جميع أنحاء الإقليم.وبموجب القيود الجديدة، ستغلق دلهي المدارس والكليات والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمتنزهات الترفيهية، بالإضافة إلى حظر التجمعات العامة والحد من عدد الأشخاص في حفلات الزفاف إلى 20 شخصا.في أغسطس/ آب، تبنت دلهي نظاما جديدا لإقرار تدابير الإغلاق، مع مستويات تنبيه، اعتمادا على معدل الإصابة، أو الحالات الجديدة التراكمية أو متوسط ​​إشغال أجهزة الأكسجين خلال فترة معينة. المستوى الأصفر هو أدنى مستوى من الأربعة.منذ مارس/ آذار عام 2020، تجاوز العدد الإجمالي للمصابين في الهند 34.7 مليون مع تعافي أكثر من 34.2 مليون، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 480 ألف وفاة.
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العالم, أخبار الهند اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

الهند تفرض قيودا مشددة في العاصمة بعد تفاقم إصابات "كوفيد 19"

15:19 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / Diptendu Duttaكارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، كورونا، شخص من منظمة غير حكومية يرتدي زي "شرطي كورونا" لنشر الوعي عن الاجراءات الوقائية لمنع الإصابة بكورونا في سيليغوري، الهند 28 أبريل 2021
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، كورونا، شخص من منظمة غير حكومية يرتدي زي شرطي كورونا لنشر الوعي عن الاجراءات الوقائية لمنع الإصابة بكورونا في سيليغوري، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / Diptendu Dutta
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قالت هيئة إدارة الكوارث في دلهي، اليوم الثلاثاء، إن إقليم العاصمة الوطنية يدخل المستوى "الأصفر" من القيود بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد 19".
نيودلهي- سبوتنيك. سجلت العاصمة الهندية، أمس الاثنين، 331 حالة إصابة جديدة، وهي أعلى نسبة في ستة أشهر.
وجاء في الإعلان: "وفقا للتوجيه، فإنه في إقليم العاصمة الوطنية دلهي (خارج مناطق الاحتواء)، يجب أن تكون الأنشطة المسموح بها أو المحظورة أو المقيدة على النحو المحدد في المستوى الأول (الأصفر) الصادر عن الإدارة".
وبناء عليه، يجب أن يكون هناك حظر تجول ليلي على حركة الأشخاص خلال الفترة من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا (16:30 إلى 23:30 بتوقيت غرينتش) في جميع أنحاء الإقليم.
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أمس, 15:11 GMT
وبموجب القيود الجديدة، ستغلق دلهي المدارس والكليات والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمتنزهات الترفيهية، بالإضافة إلى حظر التجمعات العامة والحد من عدد الأشخاص في حفلات الزفاف إلى 20 شخصا.
في أغسطس/ آب، تبنت دلهي نظاما جديدا لإقرار تدابير الإغلاق، مع مستويات تنبيه، اعتمادا على معدل الإصابة، أو الحالات الجديدة التراكمية أو متوسط ​​إشغال أجهزة الأكسجين خلال فترة معينة. المستوى الأصفر هو أدنى مستوى من الأربعة.
منذ مارس/ آذار عام 2020، تجاوز العدد الإجمالي للمصابين في الهند 34.7 مليون مع تعافي أكثر من 34.2 مليون، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 480 ألف وفاة.
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