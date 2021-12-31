https://arabic.sputniknews.com/20211231/4-فوائد-سحرية-للبطاطا-في-الشتاء-1054803076.html

4 فوائد سحرية للبطاطا في الشتاء

4 فوائد سحرية للبطاطا في الشتاء

تحتوي البطاطا على العديد من الفوائد الغذائية، التي يحتاجها الجسم، حيث تساعد على تحسين المناعة وضبط ضغط الدم. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T16:47+0000

2021-12-31T16:47+0000

2021-12-31T16:47+0000

الصحة

أخبار

البطاطا

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كشف تقرير نشره موقع "إنديا"، أن البطاطا تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن الهامة للجسم، وتعزيز الجهاز المناعي.ورصد التقرير 4 فوائد، وصفها بالسحرية، من تناول البطاطا، وهي:مصدر غني بفيتامينات "أ" و"سي"يحتوي كوب واحد من البطاطا المخبوزة، على حوالي نصف احتياجات الجسم اليومية، من فيتامين سي، كما تحتوي نفس الحصة على 400 بالمئة من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين أ، وهما من الفيتامينات المهمة لتعزيز المناعة،خاصة في فصل الشتاء بسبب البرد والإنفلونزا.مضادة للالتهاباتتحتوي البطاطا على مركبات طبيعية، تعمل كمضاد للالتهابات، حيث تقلل الالتهاب على المستوى الخلوي.وتوصلت الأبحاث إلى انخفاض الالتهاب في أنسجة المخ والأعصاب بعد تناول مستخلص البطاطا الحلوة، وذلك في تجارب أجريت حول تأثير البطاطا على الحيوانات.تنظيم ضغط الدمتساعد البطاطا أيضا في تنظيم ضغط الدم في الجسم، حيث يحتوي كوب واحد من البطاطا المخبوزة بقشرتها، على 950 ملغ من البوتاسيوم.وتعد هذه الكمية أكثر من ضعف الكمية في موزة متوسطة الحجم، ويساهم البوتاسيوم في القضاء على الصوديوم الزائد والسوائل من الجسم، الأمر الذي يخفض ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب وتقلصات العضلات.فقدان الوزنتساهم البطاطا في حرق الدهون، إذ تحتوي على نسبة من النشا، وتبين أن ما يقارب الـ12% من النشاء الموجود بها هو عبارة عن نشا مقاوم، والتي تعتبر مادة حشو تشبه الألياف لا يستطيع الجسم هضمها ويمتصها.وكشفت الدراسات أن استبدال 5.4?% فقط من إجمالي تناول الكربوهيدرات بالنشا المقاوم، يسبب زيادة بنسبة 20 إلى 30% في حرق الدهون بعد الوجبات، وأيضا يساعد النشا المقاوم الجسم على ضخ المزيد من الهرمونات المسببة للشبع.

https://arabic.sputniknews.com/20210403/طبيب-روسي-يتحدث-عن-الخطأ-الرئيسي-عند-طهي-البطاطا-1048558833.html

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الصحة, أخبار, البطاطا