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https://arabic.sputniknews.com/20220101/إعلام-الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يقصف-قطاع-غزة-1054839161.html
إعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف قطاع غزة
إعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ليل السبت/الأحد، بسماع دوي انفجارات غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T22:20+0000
2022-01-01T22:20+0000
2022-01-01T22:20+0000
غزة
قصف إسرائيلي
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وأكد الإعلام الفلسطيني أن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قصف إسرائيلي
إعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ليل السبت/الأحد، بسماع دوي انفجارات غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأكد الإعلام الفلسطيني أن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس.